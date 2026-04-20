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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: काशी में डिजिटल लगेज लॉकर! अब सामान की चिंता किए बिना कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन

UP: काशी में डिजिटल लगेज लॉकर! अब सामान की चिंता किए बिना कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन

Kashi Vishwanath Temple: यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार डिजिटल लगेज लॉकर लगाने जा रही है, जिससे मोबाइल और सामान सुरक्षित रखे जा सकेंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Apr 2026 09:27 PM (IST)
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Kashi Vishwanath Dham: यूपी के वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में कई बार श्रद्धालु को इसस बात की चिंता सताती है कि वह अपना सामान कहां रखें. घाट पर भी यात्रियों को अपने सामान के खोने का डर सताता रहता है. हालांकि ताजा खबर ये है कि अब श्रद्धालुओं को अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. 

दरअसल, कपड़े हों या मंहगे सामान, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार विश्वनाथ मंदिर और घाट के आसपास 'डिजिटल लगेज लॉकर' लगवाने जा रही है. डिजिटल लॉकर में मोबाइल से लेकर सूटकेस तक सुरक्षित रखा जा सकेगा. डिजिटल लॉकर के इस्तमाल के लिए डिजटल पेमेंट की सुविधा रहेगी. 

कहां लगेंगे डिजिटल लगेज लॉकर? 

डिजिटल भारत की बानगी देखना हो तो इतिहास से भी प्राचीन शहर काशी में आइये. काशी में अब आपको डिजिटल लगेज लॉकर की सुविधा मिलेगी. जहां अपने कीमती सामानों और कपड़ों को रख कर आप बेफिक्र घाटों पर घूम सकेंगे और गंगा स्नान कर काशीपुराधिपति समेत अन्य मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आस-पास और दशाश्वमेध घाट के पास भी डिजिटल लगेज लॉकर की सुविधा जल्द मिलेगी. 

नगर आयुक्त का बयान

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया, "यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल लगेज लॉकर की व्यवस्था दशाश्वमेध घाट के पास दशाश्वमेध प्लाजा ,गोदौलिया, टाउन हॉल और बेनियाबाग पार्किंग में "डिजिटल लगेज लॉकर" लगाया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने जानकारी दी कि 225 डिजिटल लॉकर की सुविधा रहेगी जिसमे छोटे, मध्यम ,बड़े और एक्स्ट्रा लार्ज चार तरह के 'डिजिटल लॉकर" उपलब्ध होंगे. इसमें  मोबाइल,छोटे बैग, बड़े और सबसे बड़े लॉकर में दो सूटकेस रखे जा सकेंगे.

गौरतलब है कि वाराणसी करोड़ों शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. देश-विदेश से यहां बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जुटते हैं. ऐसे में 'डिजिटल लगेज लॉकर' की सुविधा होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

Published at : 20 Apr 2026 09:27 PM (IST)
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UP NEWS Kashi Vishwanath Temple Yogi Adityanath
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