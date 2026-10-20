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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा के नेताओं को जेल भेजा और डंडे बरसाए', योगी के मंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला

'सपा के नेताओं को जेल भेजा और डंडे बरसाए', योगी के मंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला

यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 20 Oct 2026 10:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा और डंडे बरसाए, आज उसी कांग्रेस की गोद में अखिलेश यादव खेल रहे हैं. इससे बड़ा संविधान और लोकतंत्र का मजाक क्या हो सकता है. 
 
सपा द्वारा वोट चोरी और धांधली के आरोपों को लेकर दयाशंकर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव की हार को अभी से स्वीकार कर चुकी है. उन्हें सपनों में भी शिकस्त नजर आ रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, उससे सपा पूरी तरह घबराई हुई है.

दयाशंकर सिंह ने लगाया आरोप

दयाशंकर ने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता सरकार में रहते हुए भी लोगों को दुखी करते थे और अब चुनाव से पहले सपाई गुंडे लिस्ट बना रहे हैं कि किसकी जमीन पर कब्जा करना है और किसे सस्पेंड करवाना है. 

मुख्यमंत्री पर बने AI वीडियो पर दो टूक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सपा द्वारा जारी किए गए एआई वीडियो पर पलटवार करते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता जानती है कि कौन राम के पक्ष में है और कौन रावण के. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर बनवाने और अयोध्या के विकास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का पूरा इतिहास ही राम विरोधी है.

'सपा की पिछलग्गू बनी कांग्रेस'

कांग्रेस पर तंज कसते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि गांधी परिवार को देश की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश पर इतने समय तक राज करने वाली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सपा जैसी क्षेत्रीय पार्टी का पिछलग्गू बनना पड़ रहा है.
 

Published at : 20 Oct 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP NEWS Rahul Gandhi
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