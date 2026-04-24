हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Board Result 2026: नोएडा की हिमांशी शर्मा ने लहराया परचम, यूपी बोर्ड में हासिल किए 91% अंक

UP Board Result 2026: नोएडा की हिमांशी शर्मा ने लहराया परचम, यूपी बोर्ड में हासिल किए 91% अंक

UPMSP UP Board 10th Result 2026: गौतम बुद्ध नगर में हिमांशी शर्मा ने इंटरमीडिएट में 91% अंक लाकर जिला टॉप किया. किसान की बेटी प्रोफेसर बनना चाहती है. उन्होंने सफलता का श्रेय परिवार-शिक्षकों को दिया.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं का आज रिजल्ट घोषित किया गया. इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में प्रदेश में बेटियों ने बाजी मारी है. वहीं गौतम बुद्ध नगर में भी एक बेटी ने ही इंटरमीडिएट में जिला टॉप किया है, सूरजपुर स्थित केसीएस गर्ल्स इंटर कॉलेज की हिमांशी शर्मा ने जिला टॉप किया है. हिमांशी ने 91 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है.

हिमांशी सूरजपुर के लखनावली की रहने वाली है. उनके पिता एक किसान है, घर में वह चार भाई बहन है. उनके दो बड़ी बहने और एक बड़ा भाई है. वो घर में सबसे छोटी है. अंशिका ने बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी, वह पूरा-पूरा दिन पढ़ाई करती थी. घर वालों का भी पूरा सपोर्ट मिला, वह भी कभी किसी काम के लिए नहीं कहते थे. वह कहते थे कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो. इसके अलावा स्कूल के हर टीचर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, हिमांशी ने इस सब का श्रेय अपनी मेहनत अपने माता-पिता और अपने अध्यापकों को दिया.

बड़े होकर बनना है प्रोफेसर- हिमांशी

हिमांशी ने बताया कि वह बड़े होकर प्रोफेसर बनना चाहती है. उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत से ही सोचा था कि मुझे टॉप करना है और इसको लेकर ही मैं तैयारी कर रही थी. मैंने किसी तरह की ट्यूशन नहीं पढ़ी है, स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास चलवाई जाती थी और उसमें काफी मेहनत कराई जाती थी. सिर्फ स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास और घर पर खुद से पढ़ाई  करती थी. भविष्य में भी ऐसी ही पढ़ती रहूंगी.

ये भी पढ़िए- गोरखपुर के इन इलाकों में बिछेगा सड़कों का जाल, खत्म होगा जाम, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी तस्वीर

हिमांशी ने टॉप करके स्कूल का रोशन किया नाम- राजेश शर्मा

वही केसीएस पब्लिक इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने बच्चों की मेहनत को पूरा श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तभी वह टॉप करते हैं और हमारे अध्यापक भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं. इस बार हिमांशी शर्मा ने टॉप किया है. स्कूल का नाम रोशन किया है और जिले का भी नाम रोशन किया है. वही हिमांशी के भाई ने भी हिमांशी की जमकर तारीफ की और कहा कि उसकी मेहनत का फल है कि आज उसने जिला टॉप किया है हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है.

ये भी पढ़िए- 'नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी...', मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर सपा सांसद का बड़ा बयान

Published at : 24 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
UPMSP UP Board UP Board Result 2026 10th Result 2026 Himanshi Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board Result 2026: नोएडा की हिमांशी शर्मा ने लहराया परचम, यूपी बोर्ड में हासिल किए 91% अंक
नोएडा: 12वीं हिमांशी शर्मा ने लहराया परचम, यूपी बोर्ड में हासिल किए 91% अंक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में शिक्षा मित्र की बेटी ने किया कमाल, हाईस्कूल में 96.5% अंक हासिल कर जनपद में किया टॉप
बस्ती में शिक्षा मित्र की बेटी ने किया कमाल, हाईस्कूल में 96.5% अंक हासिल कर जनपद में किया टॉप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: जिम जाने की जिद पर पत्नी की बेरहमी से हत्या, 7 घंटे शव के पास बैठा रहा पति, आरोपी गिरफ्तार
मुरादाबाद: जिम जाने की जिद पर पत्नी की बेरहमी से हत्या, 7 घंटे शव के पास बैठा रहा पति, आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के काशीपुर में सरकारी अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी, घटना से मचा हड़कंप
उत्तराखंड के काशीपुर में सरकारी अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी, घटना से मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
बिहार
महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव की दो टूक, 'माफी मांगता हूं, लेकिन...'
महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव की दो टूक, 'माफी मांगता हूं, लेकिन...'
विश्व
Donald Trump On India: पहले कहा 'नरक', अब भारत को महान देश बताने लगे ट्रंप, पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, जानें इंडिया ने क्या कहा?
पहले कहा 'नरक', अब भारत को महान देश बताने लगे ट्रंप, पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, जानें इंडिया ने क्या कहा?
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
न्यूज़
US Israel Iran War Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
लाइफस्टाइल
Screen Time Effects: खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget