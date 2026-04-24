UP Board Result 2026: नोएडा की हिमांशी शर्मा ने लहराया परचम, यूपी बोर्ड में हासिल किए 91% अंक

उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं का आज रिजल्ट घोषित किया गया. इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में प्रदेश में बेटियों ने बाजी मारी है. वहीं गौतम बुद्ध नगर में भी एक बेटी ने ही इंटरमीडिएट में जिला टॉप किया है, सूरजपुर स्थित केसीएस गर्ल्स इंटर कॉलेज की हिमांशी शर्मा ने जिला टॉप किया है. हिमांशी ने 91 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है.

हिमांशी सूरजपुर के लखनावली की रहने वाली है. उनके पिता एक किसान है, घर में वह चार भाई बहन है. उनके दो बड़ी बहने और एक बड़ा भाई है. वो घर में सबसे छोटी है. अंशिका ने बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी, वह पूरा-पूरा दिन पढ़ाई करती थी. घर वालों का भी पूरा सपोर्ट मिला, वह भी कभी किसी काम के लिए नहीं कहते थे. वह कहते थे कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो. इसके अलावा स्कूल के हर टीचर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, हिमांशी ने इस सब का श्रेय अपनी मेहनत अपने माता-पिता और अपने अध्यापकों को दिया.

बड़े होकर बनना है प्रोफेसर- हिमांशी

हिमांशी ने बताया कि वह बड़े होकर प्रोफेसर बनना चाहती है. उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत से ही सोचा था कि मुझे टॉप करना है और इसको लेकर ही मैं तैयारी कर रही थी. मैंने किसी तरह की ट्यूशन नहीं पढ़ी है, स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास चलवाई जाती थी और उसमें काफी मेहनत कराई जाती थी. सिर्फ स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास और घर पर खुद से पढ़ाई करती थी. भविष्य में भी ऐसी ही पढ़ती रहूंगी.

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हिमांशी ने टॉप करके स्कूल का रोशन किया नाम- राजेश शर्मा

वही केसीएस पब्लिक इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने बच्चों की मेहनत को पूरा श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तभी वह टॉप करते हैं और हमारे अध्यापक भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं. इस बार हिमांशी शर्मा ने टॉप किया है. स्कूल का नाम रोशन किया है और जिले का भी नाम रोशन किया है. वही हिमांशी के भाई ने भी हिमांशी की जमकर तारीफ की और कहा कि उसकी मेहनत का फल है कि आज उसने जिला टॉप किया है हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है.

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