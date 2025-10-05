फांसी या साजिश? महोबा में विवाहिता की मौत पर उठे सवाल, परिजनों का ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

महोबा जिले में एक 23 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. मामला महोबकंठ थाना क्षेत्र के सौरा गांव का है, जहां प्रियंका विश्वकर्मा नाम की विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रियंका की शादी वर्ष 2022 में सौरा गांव निवासी सुनील विश्वकर्मा के साथ हुई थी. करीब ढाई साल पहले हुए इस विवाह के बाद से ही मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल में प्रियंका के साथ आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं होती थीं. मृतका के भाई मिलन और भरत विश्वकर्मा ने बताया कि बीती रात करीब 11 बजे प्रियंका ने घर पर फोन किया था और रोते हुए बताया कि पति, सास और ननद उसे प्रताड़ित कर रहे हैं. उसने अपने भाइयों से सुबह आकर उसे घर ले जाने की गुहार लगाई थी.

परिजनों का आरोप ससुराल वालों ने की हत्या

लेकिन इसी रात करीब 3 बजे परिवार को सूचना मिली कि प्रियंका की तबीयत बिगड़ गई है. जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रियंका का शव फांसी के फंदे से उतारा जा चुका था. परिवार वालों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची-समझी हत्या है. मिलन ने आरोप लगाया कि प्रियंका के गले और हाथों पर चोट के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे यह साबित होता है कि उसे पहले मारा गया और बाद में फांसी पर लटकाया गया. दूसरी ओर, ससुराल पक्ष इस घटना को आत्महत्या बता रहा है और किसी भी तरह की प्रताड़ना से इंकार कर रहा है.

ससुराल पक्ष से पूछताछ कर रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही सीओ रविकांत गौड़ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस ने ससुराल पक्ष के सदस्यों से पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, मायके पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है.

इस दर्दनाक घटना के बाद प्रियंका के मायके में मातम छा गया है. गांव में गम का माहौल है और स्थानीय लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है.