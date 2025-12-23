उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलने पर पीड़िता बोलीं, 'मेरा मन किया कि वहीं...'

दिल्ली हाई कोर्ट से 2017 उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा सस्पेंड किए जाने पर पीड़िता ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैंने जजमेंट सुना, मुझे बहुत दुख हुआ. मेरा मन किया कि मैं वहीं सुसाइड कर लूं, लेकिन अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं हिम्मत नहीं कर पाई. हमारे साथ में अन्याय हुआ है. पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई और उसके बाद पैरोकार, गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई.

हम कैसे सुरक्षित रहेंगे- पीड़िता

पीड़िता ने आगे कहा, ''बहस होने के दो-तीन दिन बाद जजमेंट आता तो पता चलता. सारा सेटेलमेंट करके ये जजमेंट तीन महीने के बाद हुआ है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं. इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सकें. ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमारे बच्चे और परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे? सभी असुरक्षित हो जाएंगे.''

#WATCH | Delhi: On Delhi HC suspending the sentence of 2017 Unnao rape case accused, Kuldeep Singh Sengar, the victim says, "I heard the judgement, I felt very bad. I wanted to kill myself then and there, but I stopped after thinking about my family. Injustice has been done to… pic.twitter.com/qXnBDFNa8l — ANI (@ANI) December 23, 2025

मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है- पीड़िता

उन्होंने आगे कहा, ''ये सिर्फ हमारे साथ हुई घटना की बात नहीं है. देश की बहुत सारी बेटियों को मार दिया जाता है. क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है? रेप के आरोपी को कोर्ट से जमानत दे दी गई है, मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है. मेरा आग्रह है कि इनकी जमानत कैंसल कराई जाय ताकि इन्हें जेल भेजा जा सके. मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेंगे.''

वो हमें कभी भी मार सकते हैं- पीड़िता

उन्नाव रेप पीड़िता ने चिंता जताते हुए ये भी कहा, ''मैंने बहुत केस देखे हैं. बहुत हादसे देखती हूं कि सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं. तो मेरे साथ पांच लोग चलते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं है. अगर उन्हें खत्म ही करना होगा तो पूरी गाड़ी ही बम से उड़वा देंगे क्योंकि उनके सहयोगी बहुत पावरफुल हैं. उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं है. देश के जवान कुछ नहीं हैं. वो हमें कभी भी मार सकते हैं.''

'भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में सेंगर की बेल खारिज होगी'

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ''मेरे चाचा ने क्या किया है, वो जेल के अंदर हैं. उन्होंने न किसी बेटी को छेड़ा है और ना ही किसी बेटी के साथ रेप या कुछ गलत किया, फिर भी उस इंसान को 10 साल की सजा सुना दी. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस पर हमें भरोसा है कि रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की बेल खारिज करेंगे.''

पीड़िता की मां ने क्या कहा?

उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा सस्पेंड करने पर पीड़िता की मां ने कहा, "हमें न्याय की उम्मीद नहीं है. दो जजों ने मिलकर उनको बेल दे दिया है. मेरे देवर को जेल में रखा है. मेरी सिक्योरिटी को भी हटा दिया गया. मेरे बच्चों को खतरा है. हम कैसे रहेंगे? देश की बहनों और बेटियों के साथ रेप की घटना होगी और आरोपी को छोड़ दिया जाएगा. हम बेटियों के न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे. न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे.''

हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे- पीड़िता की मां

उन्होंने आगे कहा, ''हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनकी ज़मानत खारिज होनी चाहिए. इनके बाहर आने से मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे पैरोकार हैं उनको खतरा है. मेरे देवर को खतरा है. मेरे घर में गुंडे भेजे. मेरे घर में दो-दो बार चोरी कराई गई. हम न्याय के खातिर गुहार लगा रहे हैं. 9 साल हो गए कोर्ट के चक्कर लगा रही हूं. हमारा एक नारा है कि हम बेटियों के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे"