अमरोहा: वेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव, लोगों की आंखों में हुई जलन

अमरोहा जिले में सोमवार रात ओद्योगिक नगरी गजरौला स्थित वेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर से गैस रिसाव शुरू हो गया. देखते ही देखते गजरौला की सड़कों पर धुआं फैल गया और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. लोगों को गले और आंखों में जलन होने लगी तुरंत लोग अपने-अपने घरों से निकलकर सड़क पर जमा हो गए. इस बारे में पुलिस को जानकारी दी गई. एसपी अमरोहा अमित कुमार ने कहा, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है. जो की गैस रिसाव को बंद करने की कोशिश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, जिले के गजरौला कस्बे में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री से अचानक जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया. रात करीब नौ बजे कंपनी के अंदर से उठे जहरीले धुएं ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर धुएं का घना बादल छा गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों और गले में जलन होने लगी.

लोगों को भोपाल गैस त्रासदी की आई याद

अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोग डर के साए में आ गए. नाईपुरा और आसपास के इलाकों में लोग घरों में कैद हो गए, जबकि कई लोग मुंह पर मास्क और रुमाल बांधकर सड़क पर निकलते दिखे. दहशत का आलम ऐसा था कि लोग भोपाल गैस कांड की याद से सहम गए.

गजरौला की सड़कों पर छाया धुआं

जानकारी के अनुसार, गजरौला में स्थित वेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर सोमवार को अचानक से गैस रिसाव शुरू हो गया. यह देख कंपनी में शाम की शिफ्ट में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी डर गए. कंपनी की फायर ब्रिगेड टीम गैस रिसाव को रोकने में जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसी बीच देखते ही देखते गजरौला की सड़कों पर धुआं छा गया. रास्ते से गुजर रहे लोग भी कुछ समझ नहीं पाए और गाड़ी को साइड में लगाकर खड़े हो गए.

लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत

वहीं गैस रिसाव के चलते कंपनी के आसपास रह रहे लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी. यही नहीं गले और आंखों में भी जलन होने लगी. लोग मुंह में कपड़ा बांधकर घरों से बाहर निकल आए. फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम स्थिति को संभालने में जुटी है. पुलिस-प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं. हालांकि अभी तक किसी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया

एडीएम गरिमा सिंह ने बताया कि फैक्ट्री कर्मचारी स्थिति संभालने में लगे हैं, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है. एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, जो गैस रिसाव पर काबू पाने का प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. घटना से गुस्साए स्थानीय लोग फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

इस मामले पर अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि रात करीब साढ़े नौ बजे धुएं की सूचना मिली थी. राहत और बचाव कार्य के लिए सभी टीमें मौके पर पहुंच गईं. एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है. जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है. उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराने की आवश्यकता नहीं है.