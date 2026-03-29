सुल्तानपुर में युवती की शिकायत पर जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के धम्मौर थाना क्षेत्र के भाटी गांव में बीती रात जांच करने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया. इस हमले में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है. घटना में चोटिल उप निरीक्षक राजकुमार सिंह के द्वारा थाने में तहरीर दी गई है.

उपनिरीक्षक ने बताया है कि थाना क्षेत्र के भाटी गांव की रहने वाली एक युवती ने थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें ग्राम उधमपुर का रहने वाले अंकित यादव पुत्र अनिल कुमार यादव के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी. युवती की शिकायत पर पुलिस टीम आरोपी के घर पर जांच करने के लिए पहुंची थी. जहां पर टीम के ऊपर हमला कर दिया गया.

युवती ने आरोपी युवक पर लगाए गंभीर आरोप

तहरीर में बताया कि आरोपी अंकित यादव अपने नाना के घर भाटी गांव में रहता है. वह अक्सर प्रार्थिनी का पीछा कर ,छेड़खानी करता है और गाली भी देता है. साथ ही अपने साथ भाग जाने के लिए दबाव डालता है.

इस घटना की जांच करने पहुंचे दरोगा अपने हमराही सिपाहियों के साथ बीती रात विपक्षी के दरवाजे पर जाकर पूछताछ कर रहे थे तभी आरोपी अंकित यादव व उसके परिजन जिसमें महिलाएं भी शामिल थी सभी ने पुलिस टीम पर लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला बोल दिया.

सिपाही की फाड़ी वर्दी

साथ ही एक कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी. आरोप है कि महिलाओं ने पुलिसकर्मियों का मोबाइल भी छीन लिया. गांव द्वारा बीच-बचाव करने के बाद महिलाओं ने पुलिसकर्मियों का मोबाइल फोन वापस किया.

मामले पर क्षेत्राधिकारी ने दी यह जानकारी

इस पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ सामंत ने बताया कि पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है. पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है.

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