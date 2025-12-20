यूपी के संभल में ट्रक ने बाइक को रौंदा, दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
Sambhal Accident: संभल जिले के आगरा-मुरादाबाद राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. हादसा बहजोई थाना क्षेत्र में हुआ, ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल.
यूपी के संभल जिले से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जिले में आगरा-मुरादाबाद राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा बहजोई थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब आठ बजे हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. घटना ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.
पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना बहजोई पुलिस स्टेशन क्षेत्र के खजरा खाकम गांव के पास हुई. एक ट्रक तेज गति से आ रहा था और उसने सामने चल रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. मोटरसाइकिल पर एक ही परिवार के चार सदस्य सवार थे, जो एक साथ यात्रा कर रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की.
VIDEO | Uttar Pradesh: Four dead in truck-bike collision in Sambhal due to dense fog.#UPNews #Fog #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/a7iiVXwC79
हादसे में इन लोगों की गई जान
बहजोई थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि दुर्घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद मोटरसाइकिल पर सवार चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान सुरेश 35 वर्ष, उनकी पत्नी विमलेश 30 साल, उनके बेटे प्रतीक 15 साल और संजय 40 वर्ष के रूप में हुई है. सभी मृतक बहजोई थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव के निवासी थे. पुलिस के अनुसार, चारों लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे, जिससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई.
ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल
इस दुर्घटना में ट्रक चालक लक्ष्मण 45 साल भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि चालक की हालत स्थिर बताई जा रही है और मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में ट्रक की तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
