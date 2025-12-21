'बीजेपी का एजेंडा उद्योगपतियों के लिए मजदूर भेजना', VB-G RAM G बिल पर ये क्या बोल गए सपा सांसद?

समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने वायु प्रदूषण, चुनावी राजनीति और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर केवल बयान देती है, लेकिन संसद और जमीन दोनों स्तरों पर कोई ठोस काम नहीं कर पाई है. वीरेंद्र सिंह के अनुसार, जब सरकार सदन में इस विषय पर चर्चा तक नहीं करा सकी, तो उसके जमीनी कामकाज का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार बोलती बहुत है और करती बहुत कम है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण आज देश के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है, लेकिन सरकार इसे केवल बयानबाजी तक सीमित रखती है. आईएएनएस को दिए वीरेंद्र सिंह के बयान के अनुसार, अगर सरकार वास्तव में गंभीर होती तो संसद में व्यापक चर्चा कर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते. उनका आरोप है कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे को भी सरकार राजनीतिक प्राथमिकताओं में पीछे रख रही है.

बीजेपी हमेशा नकारात्मक मुद्दों लाती है- वीरेंद्र सिंह

चुनावी राजनीति पर टिप्पणी करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि बीजेपी हमेशा नकारात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरती है. उन्होंने कहा कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या बिहार, बीजेपी कभी यह नहीं बताती कि उसने सकारात्मक रूप से कौन से विकास कार्य किए हैं. इसके बजाय घुसपैठियों के नाम पर डर की राजनीति की जाती है. वीरेंद्र सिंह के मुताबिक, चुनाव के समय घुसपैठिया-घुसपैठिया कहकर जनता में भय फैलाया जाता है और उसी डर के आधार पर वोट मांगे जाते हैं.

Delhi: Samajwadi Party MP Virendra Singh says, "This is their responsibility and it has been more than ten years, so what were they doing until now? They should release a list showing how many infiltrators they stopped, how many were expelled and how many were sent to detention… pic.twitter.com/fIZzmQD2xf — IANS (@ians_india) December 21, 2025

VB-G RAM G बिल पर भी साधा निशाना

ग्रामीण रोजगार और पलायन के मुद्दे पर ‘विकसित भारत ग्राम योजना’ को लेकर भी वीरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों से जुड़ी और रोजगार गारंटी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकना होना चाहिए. उनका आरोप है कि योजना को कमजोर बनाकर सरकार का छिपा एजेंडा ग्रामीण मजदूरों को शहरों में भेजना है, ताकि उद्योगपतियों और अमीरों के करीबी लोगों को सस्ता श्रम मिल सके.

Delhi: On the Viksit Bharat G RAM G bill, Samajwadi Party MP Virendra Singh says, "All the MPs had demanded that this scheme is related to the poor, it is an employment guarantee scheme aimed at preventing migration from villages. If it is not implemented properly, rural laborers… pic.twitter.com/h9NNxE8OZr — IANS (@ians_india) December 21, 2025

इसके साथ ही घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने सरकार से दस साल का हिसाब मांगा और पूछा कि कितने घुसपैठियों को रोका गया, निकाला गया या डिटेंशन सेंटर भेजा गया. उन्होंने कहा कि भाजपा को नकारात्मक राजनीति छोड़कर अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए, तभी यह साफ होगा कि जनता उन्हें कितना सम्मान देती है.