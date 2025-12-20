'बड़े अपराधियों को बचा रही BJP', कफ सिरप मामले पर सपा विधायक का सीएम योगी पर पलटवार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लखनऊ मध्य सीट से विधायक रविदा मेहरोत्रा ने सीएम योगी के कफ सिरप पर दिए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और भाजपा की सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही हैं. वहीं उन्होंने हवा में प्रदूषण को लेकर भी योगी सरकार पर हमला किया.

सपा नेता ने आरोप लगाया कि कफ सिरप मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को बचा रही हैं. समाजवादी पार्टी अपनी अपराधियों को गिरफ़्तार करने की माँग कर रही हैं लेकिन, बीजेपी बड़े अपराधियों को बचाने का काम कर रही है.

लखनऊ में प्रदूषण पर उठाए सवाल

रविदास मेहरोत्रा ने राजधानी लखनऊ में प्रदूषण और इकाना स्टेडियम में मैच रद्द होने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से जनता बहुत परेशान है लेकिन, दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण लखनऊ शहर में हैं. यहां के इकाना स्टेडियम में जो मैच था उसे भी प्रदूषण की वजह से निरस्त कर दिया गया, जबकि सारे टिकट बिक गए थे. लोगों को टिकट के पैसे तक नहीं मिल पाए.

'जी राम जी' बिल को लेकर किया पलटवार

'जी राम जी' बिल पर सपा विधायक ने कहा कि बीजेपी राम की पूजा नहीं करती वो नाथूराम की पूजा करती है. बीजेपी के हर नेता के घर में नाथूराम गोडसे की फोटो मिलेगा. उनका राम में नहीं नाथूराम में विश्वास हैं. 'जी राम जी' बिल जनविरोधी और ग्राम विरोधी है. बीजेपी की सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे लाई है.

यूपी विधानसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा को लेकर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि 22 दिसंबर को विधानसभा में वंदे मातरम गीत पर चर्चा होगी. वंदे मातरम गीत गाकर क्रांतिकारियों ने देश की जनता को एक करने का काम किया था लेकिन, बीजेपी और आरएसएस का एक भी सदस्य वंदे मातरम गाकर जेल नहीं गया.

आजादी के समय उनके नेता अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रहे थे और क्रांतिकारियों को आरएसएस के लोगों ने गवाही देकर सजा दिलाने का काम किया था. आज बीजेपी वंदे मातरम पर चर्चा कराकर लोगों को गुमराह कर रही है.