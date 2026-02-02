ऋषिकेश में तलाकशुदा महिला की हत्या, शादी से इनकार बना वजह? आरोपी की सोची-समझी साजिश की आशंका

उत्तराखंड में ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में एक तलाकशुदा महिला प्रीति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में इसे सुनियोजित साजिश माना जा रहा है. वारदात की प्रकृति, आरोपी का व्यवहार और घटना के बाद उसकी गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि हत्या अचानक हुए गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि पहले से रची गई योजना का हिस्सा थी.

घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. उस समय प्रीति घर में अकेली थी. तभी एक युवक बाइक से गली में पहुंचा और दरवाजा खटखटाया. जैसे ही प्रीति ने दरवाजा खोला, युवक ने जालीदार दरवाजे के बाहर से ही पिस्टल सटाकर गोली चला दी. गोली सीधे प्रीति के सीने में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

हत्यारोपी ने कार-स्कूटी अलग-अलग छोड़ी

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का नाम सुरेश गुप्ता है. हत्या के बाद उसने अपने स्कूटी और कार को शहर के अलग-अलग इलाकों में छोड़ दिया. उसकी कार आवास विकास क्षेत्र के पास और स्कूटी नगर निगम के आसपास मिली है. आशंका जताई जा रही है कि सुरेश स्कूटी से घटना स्थल तक पहुंचा और फिर वाहन छोड़कर बस या किसी अन्य साधन से शहर से बाहर निकल गया.

प्रीति और परिजनों से घटना वाले दिन की बात

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद से सुरेश बेहद शातिर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है. उसने घटना वाले दिन केवल प्रीति और उसके परिजनों से ही फोन पर बातचीत की, जिससे पुलिस को किसी अन्य व्यक्ति से कड़ी जोड़ने में मुश्किल हो रही है. घटना के बाद से उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है. आशंका है कि वह शहर से काफी दूर फरार हो चुका है, हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपी पुलिस की रडार पर है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

प्रीति के साथ रहने के लिए बेचा था मकान

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सुरेश और प्रीति के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. बताया जा रहा है कि सुरेश ने लक्सर क्षेत्र में स्थित अपनी पैतृक संपत्ति करीब 35 लाख रुपये में बेच दी थी, ताकि वह प्रीति के साथ ऋषिकेश में शादी कर बस सके. लेकिन इस रकम में ऋषिकेश में मकान न मिल पाने के कारण दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया. इसी दौरान सुरेश अवसाद में भी चला गया था.

जबरन शादी के दबाब का आरोप

वहीं, मृतका के परिजनों ने हत्या के पीछे अलग कारण बताया है. परिजनों का कहना है कि सुरेश प्रीति पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था. इसी दबाव में उसने अपनी पत्नी को भी तलाक दे दिया था. जब प्रीति ने शादी से साफ इनकार कर दिया, तो सुरेश ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया. प्रीति की बड़ी बहन ने यह भी आरोप लगाया है कि सुरेश पहले भी प्रीति के साथ मारपीट कर चुका था और एक बार गला दबाने की कोशिश भी की थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी.

बताया जा रहा है कि आरोपी सुरेश किसी संगठन से जुड़ा हुआ था और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता था. उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई बड़े नेताओं, जनप्रतिनिधियों और अन्य प्रभावशाली लोगों के साथ तस्वीरें भी मौजूद हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.