रामपुर रियासत में शोक की लहर, अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की बेटी मेहरून्निसा बेगम का निधन

रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की बेटी नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का 92 साल की आयु में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इंतक़ाल हो गया. उनके निधन से शाही परिवार को गहरा दुख पहुंचा है. इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एन्ड कल्चरल हेरिटेज (इंटेक) रुहेलखण्ड चैप्टर के सह संयोजक काशिफ खां ने बताया कि नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का जन्म रामपुर में 24 जनवरी 1933 हो हुआ. वो अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की तीसरी पत्नी तलअत ज़मानी बेगम की पुत्री थीं.

28 अक्टूबर 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली. 29 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी में ही गमगीन माहौल में उन्हें सुपुर्देखाक किया गया. दफ़न में काफी लोग शामिल हुए.

उन्होंने बताया कि मरहूमा ने मसूरी और लखनऊ में शिक्षा ग्रहण की थी. उनकी पहली शादी भारतीय सिविल सेवा से जुड़े रहे सैयद तकी नक़ी से हुई थी, जबकि दूसरी शादी पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल अब्दुर्रहीम खां से हुई. अब्दुर्रहीम खां स्पेन में पाकिस्तान के राजदूत भी रहे थे. 1977 में वो अमेरिका चली गईं, जहां इंटरनेशल सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज में वो उर्दू और हिंदी की शिक्षिका रहीं.

नवाबज़ादी साहिबा के एक बेटे ज़ैन नक़ी और दो बेटियां ज़ेबा हुसैन व मरयम खान हैं. उनके एक बेटे आबिद खान की मृत्यु हो चुकी है. ज़ैन नक़ी अमेरिका में ही रहते हैं और उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी मां की देखभाल की.

बेटियों में दूसरे नंबर की थीं

काशिफ खां ने बताया कि नवाब रजा अली खां के तीन पुत्र नवाबजादा मुर्तजा अली खां, नवाबजादा जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियां और नवाबजादा आबिद अली खां उर्फ सलीम मियां थे. तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं. अंतिम शासक की छ: बेटियों में नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम दूसरे नंबर की पुत्री थीं. इनसे पूर्व नवाबजादी खुर्शीद लका बेगम और नवाबजादी कमरलका बेगम का निधन हो चुका है.

नवाबजादी बिरजिस लक़ा बेगम और नवाबजादी नाहीद लका बेगम दिल्ली में, जबकि नवाबजादी अख्तर लका बेगम लखनऊ में रहती हैं.

शाही खानदान में शोक की लहर

नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम के निधन से रामपुर के शाही खानदान के लोगों को गहरा दुख पहुंचा है. अंतिम शासक के पौत्र पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने उनके निधन को पूरे परिवार के लिए एक बड़ी क्षति बताया है. अंतिम शासक की बहू पूर्व सांसद बेगम नूरबानो ने भी नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम के निधन पर गम का इज़हार किया है.