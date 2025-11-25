अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापना समारोह को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज राम मंदिर में ध्वजारोहण किया जाएगा. आज हमारा पूरे देश राममय हो गया है. इससे देश में अध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा.

सीएम योगी ने एक्स पर लिखा- 'सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर-कमलों से भव्य भगवा ध्वज का आरोहण होने जा रहा है.

सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का यह दिव्य संदेश पूरे भारतवर्ष में अदम्य आध्यात्मिक आत्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है. करोड़ों रामभक्तों की आस्था, तपस्या और प्रतीक्षा आज एक नए शिखर पर प्रतिष्ठित होने जा रही है. राष्ट्र आज राममय है, धर्ममय है…'