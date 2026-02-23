राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से मुलाकात के बाद किया वादा, कांग्रेस नेता लेंगे जिम की सदस्यता

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में एक मुस्लिम दुकानदार की मदद करने के बाद ‘मोहम्मद दीपक’ नाम से चर्चा में आए जिम संचालक दीपक कुमार से सोमवार को मुलाकात की और उनसे कहा कि वह उनके जिम की सदस्यता लेंगे. कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास ‘10 जनपथ’ पर हुई इस मुलाकात में कांग्रेस नेता वैभव वालिया, दीपक के दोस्त विजय रावत और कुछ अन्य लोग मौजूद थे.

राहुल गांधी ने दीपक की मुलाकात सोनिया गांधी से भी करवाई और उनकी पत्नी से फोन पर बात भी की. मुलाकात के बाद दीपक ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राहुल जी ने मुझे बुलाया था. उन्होंने मुझे सोनिया जी से भी मिलवाया और मेरी पत्नी से फोन पर बात की. उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अच्छा काम किया है और मैं कोटद्वार आकर आपकी जिम की सदस्यता लूंगा.’’

राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में उनके साथ पदयात्रा करने वाले कांग्रेस नेता वैभव वालिया ने कहा, ‘‘राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से देश भर में ‘मोहब्बत की दुकान’ खोलने का जो संदेश दिया था, मोहम्मद दीपक ने उसे ही आगे बढ़ाया है. हम राहुल गांधी के आभारी हैं कि उन्होंने इंसानियत और मोहब्बत के लिए खड़े होने वाले उत्तराखंड के एक नौजवान का सम्मान किया.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड और पूरे देश में मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी.’’ बीते 26 जनवरी को उत्तराखंड के कोटद्वार में कपड़ों की दुकान ‘बाबा’ का नाम बदलने के लिए दुकान मालिक वकील अहमद पर दबाव बनाने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान के बाहर जमा हो गए थे. इसी दौरान अहमद के बेटे मोहम्मद शोएब के मित्र और 42 वर्षीय जिम मालिक दीपक कुमार ने बजरंग दल के इस रवैये का विरोध किया और कार्यकर्ताओं को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया. दीपक कुमार के इस कदम की देशभर में सराहना हो रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें ‘भारत का हीरो’ बताया था.