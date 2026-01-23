'इतना पैसा कहां से आया...', शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा को लगाई फटकार

प्रयागराज माघ मेले में लग्जरी पोर्शे कार और लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में आए जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा को जबरदस्त फटकार पड़ी है. माघ मेले से अति विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा को जमकर डांट लगाई और उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी.



दरअसल 21 जनवरी को प्रयागराज के एक बड़े अधिकारी के साथ सतुआ बाबा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान शंकराचार्य ने उनको फटकार लगा दी. उन्होंने सतुआ बाबा से कहा कि तुम दुनियाभर के बाबाओं के पीछे-पीछे क्यों भागते रहते हो. तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हो.

शंकराचार्य ने सतुआ बाबा को लगाई फटकार

सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा से कहा कि "तुम जगतगुरु हो और दुनिया भर के बाबाओं के पीछे-पीछे भागते रहते हो, कैसे जगद्गुरु हो कि करोड़ों की गाड़ियों से चलते हो." उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है. कुछ देर के डांट के बाद शंकराचार्य थोड़ा शांत हुए और उन्होंने सतुआ बाबा को जगतगुरु पद की मर्यादा में रहने की नसीहत दी.

सतुआ बाबा माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे, हालांकि इसके बाद उन्होंने फौरन अपने कैंप से महंगी गाड़ियों को हटा दिया था.

बता दें कि माघ मेला इन दिनों शंकराचार्य विवाद को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज वसंत पंचमी स्नान पर्व पर भी गंगा स्नान नहीं किया और अपने शिविर के बाहर बैठे रहे. शंकराचार्य का कहना है कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें आश्वासन नहीं देते और आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही शिविर के बाहर बैठे रहेंगे.

वहीं इस पूरे विवाद पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सीधे तौर पर तो कई टिप्पणी नहीं की लेकिन, अविमुक्तेश्वरानंद को अपना 'लाडला' कहकर बुलाया. उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक रूप से उनके सामने ये मामला संज्ञान में नहीं आता है वो कुछ नहीं कह सकते हैं.