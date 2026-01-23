हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इतना पैसा कहां से आया...', शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा को लगाई फटकार

'इतना पैसा कहां से आया...', शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा को लगाई फटकार

Magh Mela 2026: शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा को फटकार लगाई है. उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जगद्गुरु हो जो करोड़ों की गाड़ियों से चलते हो. तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आता है.

By : अवधेश कुमार मिश्र | Updated at : 23 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज माघ मेले में लग्जरी पोर्शे कार और लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में आए जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा को जबरदस्त फटकार पड़ी है. माघ मेले से अति विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा को जमकर डांट लगाई और उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी. 
 
दरअसल 21 जनवरी को प्रयागराज के एक बड़े अधिकारी के साथ सतुआ बाबा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान शंकराचार्य ने उनको फटकार लगा दी. उन्होंने सतुआ बाबा से कहा कि तुम दुनियाभर के बाबाओं के पीछे-पीछे क्यों भागते रहते हो. तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हो. 

शंकराचार्य ने सतुआ बाबा को लगाई फटकार

सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा से कहा कि "तुम जगतगुरु हो और दुनिया भर के बाबाओं के पीछे-पीछे भागते रहते हो, कैसे जगद्गुरु हो कि करोड़ों की गाड़ियों से चलते हो." उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है. कुछ देर के डांट के बाद शंकराचार्य थोड़ा शांत हुए और उन्होंने सतुआ बाबा को जगतगुरु पद की मर्यादा में रहने की नसीहत दी. 

सतुआ बाबा माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे, हालांकि इसके बाद उन्होंने फौरन अपने कैंप से महंगी गाड़ियों को हटा दिया था. 

बता दें कि माघ मेला इन दिनों शंकराचार्य विवाद को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज वसंत पंचमी स्नान पर्व पर भी गंगा स्नान नहीं किया और अपने शिविर के बाहर बैठे रहे. शंकराचार्य का कहना है कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें आश्वासन नहीं देते और आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही शिविर के बाहर बैठे रहेंगे. 

वहीं इस पूरे विवाद पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सीधे तौर पर तो कई टिप्पणी नहीं की लेकिन, अविमुक्तेश्वरानंद को अपना 'लाडला' कहकर बुलाया. उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक रूप से उनके सामने ये मामला संज्ञान में नहीं आता है वो कुछ नहीं कह सकते हैं. 

About the author अवधेश कुमार मिश्र

अवधेश कुमार मिश्र की पत्रकारिता 2009 में पोस्ट प्रोडक्शन एसिस्टेंट के तौर पर दूरदर्शन से शुरू हुई. जनवरी 2010 से साधना न्यूज़ में रिपोर्टर के तौर पर अवधेश ने मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में एंट्री ली करियर के नए पायदान पर पहुंचने लगे. रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन्स के बाद अवधेश मिश्रा ने साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में एंकरिंग शुरु की. साधना न्यूज़ के बाद न्यूज़ 24 और ज़ी मीडिया में अवधेश ने कार्य किया. जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में अवधेश ने अपने 7 साल के दौर में हर विधा पर काम किया. एंकरिंग के साथ ही साथ अवधेश की रिपोर्टिंग सराही भी गई और कई बार चर्चा का विषय बनी. बीते 5 साल से अवधेश एबीपी नेटवर्क में एंकर कम प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं. Abp गंगा में 'उत्तर मांगे प्रदेश ' नाम का टॉप रेटिंग डिबेट शो किया। बीते 2 वर्ष से अवधेश ABP News में एंकरिंग और रिपोर्टिंग कर रहें हैं. 2010 के बाद से अवधेश ने सभी महाकुम्भ कवर किये हैं. अवधेश कुमार मिश्र संस्कृत और मॉस कम्युनिकेश से एम.ए किया है साथ ही साथ वो बीएड और एमएड के भी डिग्रीधारक हैं. अवधेश मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं.
Read
Published at : 23 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Shankaracharya Nischalananda Saraswati Satua Baba Shankaracharya Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: बजरंग दल पदाधिकारी पर जानलेवा हमला | Ujjain | Madhya Pradesh
India–EU Trade Deal: “Mother of All Deals” से बदलेगी Global Economy | Paisa Live
Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
बॉलीवुड
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
हेल्थ
Periods After Delivery: बच्चे की डिलीवरी के कितने दिन तक पीरियड्स न आना नॉर्मल, कब डॉक्टर से मिलना होता है जरूरी?
बच्चे की डिलीवरी के कितने दिन तक पीरियड्स न आना नॉर्मल, कब डॉक्टर से मिलना होता है जरूरी?
जनरल नॉलेज
India Gold Reserves: भारत सरकार की तिजोरी में कितना गोल्ड, जानें उसकी कीमत कितनी?
भारत सरकार की तिजोरी में कितना गोल्ड, जानें उसकी कीमत कितनी?
यूटिलिटी
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget