पीलीभीत में मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा, शारदा नदी में डूबने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा हो गया. यहां शारदा नदी घाट पर नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई, वहीं बच्चों को बचाने के लिये नदी में कूद युवक की भी डूबने से मौत हो गई. इस घटना के बाद से इलाके अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम है.



जानकारी के मुताबिक, जिले के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के धनाराघाट शारदा नदी तट पर मौनी अमावस्या के अवसर पर चंदिया हजारा निवासी सौरभ (15) और सुमित (14) नहा रहे थे,नहाते समय दोनों डूबने लगे.

बच्चों को बचाने के चक्कर में डूबा युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घाट पर कुछ दिनों पहले चैनेलाइजेशन कार्य के समय गहरे गड्ढे खोदे गए थे. इसी में दोनों बच्चे डूब गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि, दोनों को डूबता देख जेठा पुर गांव के रहने वाले केशव प्रसाद ने बचाने के लिये नदी में छलांग लगा दी, लेकिन केशव भी गहरे पानी मे डूब गया.

गोताखोरों की मदद से तीनों शव निकाले गए बाहर

मेले में अफरा तफरी मच गई, तीनों मृतकों के परिजन भी मेले में थे. घटना के बाद घाट पर कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद एक किशोर और एक युवक का शव शारदा नदी से बरामद कर लिया गया. वहीं तीसरा शव काफी देर के बाद मिला.



पूरनपुर SDM अजीत प्रताप सिंह ने बताया, "घाट पर नहाने का स्थान चिन्हित किया गया था और यह बच्चे उस स्थान से दूर नहाने चले गए. वहां पर एक गड्ढा भी था, इन बच्चों को बचाने के लिए एक युवक भी नदी में कूद गया, तीनों की मौत हो गई है."

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए तीनों के शव

पूरनपुर सीओ प्रतीक दहिये ने बताया, "हमारी पुलिस फोर्स रात से ही मेले में तैनात थी और हमारी स्टीमर भी घाट पर घूम रही थी. हम लोगों को अलर्ट कर रहे थे, यह लोग चिन्हित स्थान से दूर नहाने चले गए. गोताखोरों ने तीनों शव को निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है."