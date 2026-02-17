यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने दी बड़ी जानकारी

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के चलते कई तरह की अफवाहें आ रहीं हैं. इस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट ने कर दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव पाने तय समय पर होंगे. कोई रूकावट नहीं है. लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने यह बयान दिया है. उनके मुताबिक सभी जिलों में मतपत्र भी पहुंच गए हैं. निर्वाचन आयोग तैयारियों में लगा है.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "पंचायत चुनाव के पर्चे छप गए हैं. चुनाव पर्चे छपकर जिलों में पहुंच गए हैं. पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे. सरकार जब चाहेगी तब चुनाव हो जाएंगे." राजभर इससे पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे.

जल्द मतदाता सूची जारी होगी

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं. सरकार जब चाहेगी तब चुनाव होगा. राज्य निर्वाचन योग पूरी तैयारी में लगा हुआ है. इस महीने के अंत तक मतदाता सूची का प्रकाश भी हो जाएगा. इसलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि चुनाव टल जाएगा वे भ्रम में हैं.

ओबीसी आयोग के अधिकारों पर संशय

दरअसल मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल बीते वर्ष अक्टूबर में संपत हो चुका है, और कहा जा रहा है कि अब यह ओबीसी आरक्षण तक नहीं कर सकता. इसको लेकर योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत चुनावों से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा. इस प्रक्रिया में दो से छह महीने भी लग सकते हैं. जिस कारण पंचायत चुनाव टलने के आसार नजर आ रहे हैं.

प्रदेश में समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियां सरकार पर जानबूझकर देरी या टालने का आरोप लगा रहीं हैं. जिसको लेकर बीजेपी सरकार घेरे में है. अब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश का दावा कितना सच होगा यह जल्द ही सबके सामने होगा.