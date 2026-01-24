कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी, मनाने जा सकते हैं अजय राय

उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस को शनिवार को बड़ा झटका लगा है. वेस्ट यूपी के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मलिक्कार्जुन खड्गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को इस्तीफा भेजा है. सूत्रों के मुताबिक अजय राय उन्हें मनाने उनके घर जा सकते हैं. फिलहाल यह कांग्रेस के लिए यूपी में बड़ा झटका माना जा रहा है.

शनिवार दोपहर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा पार्टी नेतृत्व को भेजा. जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे समेत सभी सीनियर लीडर भी शामिल हैं. लेकिन सिद्दीकी ने अचानक इस्तीफे का फैसला क्यों लिया ? इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पायी है. शुरूआती जानकारी में प्रदेश के सीनियर नेताओं को उनसे बात करने भेजा जा रहा है.

क्या हो सकती है वजह ?

सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की स्पष्ट वजह नसीमुद्दीन ने जाहिर पत्र में नहीं की है, लेकिन अपने समर्थकों के साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. जबकि बताया यही जा रहा है कि वे शीर्ष नेतृत्व से नाराज थे और पिछले काफी समय से पार्टी में साइड लाइन चल रहे थे.

मनाने जा सकते हैं अजय राय

यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात करने और इस्तीफे को वापस लेने के लिए उनके आवास पर मनाने जा सकते हैं. अजय राय इससे पहले भी कई नेताओं के घर उन्हें मनाने पहुंचे थे. उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता का जाना पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है. क्यूंकि यहां अल्पसंख्या वोट काफी मायने रखता है. बुन्देलखण्ड के साथ ही सिद्दीकी का वेस्ट यूपी में भी अच्छा नेटवर्क है. एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है.