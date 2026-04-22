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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: बंदर ने 3 महीने की बच्ची को बनाया बंधक! डेढ़ घंटे तक अटकी रहीं सांसें, रेस्क्यू का वीडियो वायरल

Muzaffarnagar News: बंदर ने 3 महीने की बच्ची को बनाया बंधक! डेढ़ घंटे तक अटकी रहीं सांसें, रेस्क्यू का वीडियो वायरल

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर में एक बंदर ने 3 महीने की मासूम को अपना बच्चा समझकर बंधक बना लिया. एनिमल लवर सन्नी ने डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सुरक्षित बचाया. वीडियो वायरल है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 22 Apr 2026 10:46 PM (IST)
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पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां चरथावल कस्बे में एक बंदर ने तीन महीने की एक मासूम बच्ची को बंधक बना लिया.

करीब डेढ़ घंटे तक चले इस खौफनाक घटनाक्रम ने पूरे इलाके के लोगों की सांसें अटका दीं. इस पूरी घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घर में घुसकर बच्ची को सीने से लगाया

जानकारी के मुताबिक, चरथावल थाना क्षेत्र में रहने वाले तहसीन के घर में अचानक एक बंदर घुस आया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बंदर ने तहसीन की तीन माह की बेटी 'कलसुम' को अपने कब्जे में ले लिया. जब घबराए परिजनों और पड़ोसियों ने बच्ची को बंदर के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, तो बंदर आक्रामक हो गया और उसने हमला कर दिया.

पशु प्रेमी सन्नी बने देवदूत, डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसी बीच स्थानीय एनिमल लवर (पशु प्रेमी) सन्नी भी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंचे. सन्नी ने बेहद सूझबूझ से काम लेते हुए बंदर का ध्यान भटकाने की कोशिश की. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत और तनावपूर्ण माहौल के बाद आखिरकार बच्ची को बंदर के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाया, 4 लोगों को काटा

रेस्क्यू करने वाले सन्नी ने बताया कि बंदर की मंशा मासूम को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी. दरअसल, बंदर उस मासूम को अपना बच्चा समझकर सीने से चिपकाए हुए था, इसलिए वह किसी को पास नहीं आने दे रहा था. हालांकि, बच्ची को छुड़ाने की इस जद्दोजहद में बंदर ने 3 से 4 लोगों को काटकर घायल जरूर कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बंदर बच्ची को पकड़े हुए है और सन्नी उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं.

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 10:46 PM (IST)
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UP NEWS Muzaffarnagar News
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