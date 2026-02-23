'अखिलेश यादव की हिम्मत कैसे हुई?' यूपी में इस मुद्दे पर सपा चीफ पर भड़कीं बागी विधायक पूजा पाल

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा जगद्गुरु रामभद्राचार्य को जेल भेजने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. अब सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला है.

विधायक पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश यादव की हिम्मत कैसे हुई कि वे जगद्गुरु रामभद्राचार्य जैसे संत को जेल भेजने की बात करें. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को उन सभी लोगों से नफरत है जो राम मंदिर के हितैषी हैं.

राम मंदिर से जुड़े हर व्यक्ति को अखिलेश मानते हैं अपना राजनीतिक विरोधी- पूजा पाल

पूजा पाल ने कहा कि जब रामभद्राचार्य ने कारसेवकों पर गोली चलाने के मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गवाही दी थी, तभी से अखिलेश यादव उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं. पूजा पाल ने दावा किया कि राम मंदिर से जुड़े हर व्यक्ति को अखिलेश अपना राजनीतिक विरोधी मानते हैं.

क्या बोले थे अखिलेश यादव

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे आरोपों पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि आरोप लगाने वाला अगर ये रामभद्राचार्य का चेला है तो मुझसे गलती हुई, हमने कभी रामभद्राचार्य पर 420 का मुकदमा वापस लिया था, हमें उन्हें जेल भेज देना चाहिए था. कभी- कभी विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं. इस तरह के घटिया आरोप लगवाएंगे आप? ये सरकार बचने वाली नहीं है. जनता ने तो अस्वीकार कर दिया है, जनता वोटिंग का इंतजार कर रही है.

अखिलेश यादव के बयान पर जगद्गुरु ने किया पलटवार

वहीं अखिलेश यादव के बयान पर बस्ती में कथा कहने पहुंचे जगद्गुरु रामभद्राचार्य से जब सवाल पूछा तो अखिलेश यादव पर वे जमकर बरस पड़े. इतना ही नहीं रामभद्राचार्य ने अखिलेश को नमाजवादी कहकर कुछ भी कहने से पल्ला झाड़ लिया और अखिलेश के आरोपों पर दो टूक कहा सब भ्रम है.

