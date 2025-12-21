महोबा में बाइक सवार को रौंदने के बाद गैराज में घुसा डंपर, एक की मौत, भीड़ ने ड्राइवर को पीटा

उत्तर प्रदेश के महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में कानपुर–सागर हाईवे 86 पर बीती रात तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने चालक को पकड़कर जमकर पीटा, बाद में पुलिस ने उसे बचाकर हिरासत में लिया. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कानपुर–सागर हाईवे 86 पर अपनी रसोई के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक बाइक सहित डंपर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर विद्युत पोल से टकराया, इसके बाद गैरेज में जा घुसा. हादसे में एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है.

भीड़ ने की ड्राइवर की पिटाई

वहीं, हादसा होते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. हादसा इतना दर्दनाक था कि मृतक की बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने डंपर चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी.

भीड़ ने डायल 112 के जवानों से की अभद्रता

वहीं सड़क हादसे की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को भीड़ से बचाने का प्रयास किया, इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता भी की. हालात बिगड़ते देख कोतवाली पुलिस को बुलाया गया, जिसने किसी तरह चालक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया. हालांकि, पुलिस ने डायल 112 के जवानों से अभद्रता करने वाले दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच

घटना के बाबत बताया गया कि मृतक की पहचान सुभाष नगर मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय राजा बाबू पुत्र कालका प्रसाद के रूप में हुई है. राजा बाबू आरएस स्टोन क्रेशर प्लांट में मजदूरी करता था और काम से घर लौट रहा था. घर पहुंचने से कुछ ही दूरी पहले यह हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और मित्र मौके पर पहुंचे, जहां कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.