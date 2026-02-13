लखनऊ में बेकाबू कार ने बरपाया कहर! बाइक से टकराने के बाद लोगों को रौंदा, 1 की मौत और 6 घायल

कानपुर लैंबोर्गिनी कार हादसे अभी सुर्खियों में ही था कि लखनऊ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में गुरुवार 12 फरवरी शाम करीब 7 बजे कानपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद कार ने वहां खड़े कई लोगों और एक खाली ऑटो को भी रौंद दिया. इस हादसे में 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें एक मासूम की मौत हो गई.

कैसे हुआ हादसा?

बंथरा के सहिजनपुर निवासी प्रमोद कुमार अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दुकान पर सामान लेने गए थे. तभी लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया.

इसके बाद कार ने खाली खड़े ऑटो को भी टक्कर मारी और चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने घायलों तुरंत अस्पताल ले जाने में मदद की.

कौन-कौन हुए घायल?

हादसे में बंथरा निवासी पापे उर्फ पउवा के बेटे अरमान (12) घायल हुए. इसके अलावा उन्नाव के अटवा खुर्द निवासी संजय पटेल की पत्नी साधना पटेल (35), उनकी मां मीना देवी (60) और बेटे दीक्षांत (6) भी टक्कर की चपेट में आ गए. वहीं सोहरामऊ थाना क्षेत्र के पथरहा निवासी ई-रिक्शा चालक अवध बिहारी (42) भी घायल हो गए हैं. सभी घायलों को राहगीरों की मदद से पास के निजी अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची.

मासूम को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

घायल दीक्षांत की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया. लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस खबर से परिवार में कोहराम मच गया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार और उसके चालक की तलाश में जुटी है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.