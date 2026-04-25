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UP होम गार्ड एग्जाम के पहले दिन पेपर लीक के नाम पर ठगी! पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, केस दर्ज
UP Home Guard Exam: FIR पुलिस भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर राजेश कुमार उपाध्याय ने दर्ज करवाई है. उनका आरोप है कि कुछ लोग टेलीग्राम के परिक्षा के प्रश्नपत्र देने के नाम पर वसूली कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) होम गार्ड के परिक्षा के प्रश्नपत्र को लेकर धोखाधड़ी और ठगी का मामला सामने आया है. लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में इसको लेकर एक FIR दर्ज की गई है. यह FIR पुलिस भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर राजेश कुमार उपाध्याय ने दर्ज करवाई है. उनका आरोप है कि कुछ लोग टेलीग्राम एग्जाम पेपर वाला (EXAM PAPER WALLAH) और पेपर माफिया (PAPER_MAFIAY) के जरिए लोगों को मैसेज करते हैं और प्रश्नपत्र देने के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं. लोगों से प्रश्नपत्र देने के नाम पर QR कोड के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं.
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Source: IOCL