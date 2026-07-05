हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मतभेद और गुटबाजी से नेताओं को दूर...', मिशन-27 को लेकर नितिन नवीन और बीएल संतोष का खास मैसेज

'मतभेद और गुटबाजी से नेताओं को दूर...', मिशन-27 को लेकर नितिन नवीन और बीएल संतोष का खास मैसेज

UP Politics: इन बैठकों की खास बात यह रही है कि एक साथ यूपी बीजेपी के सांसदों और विधायकों को बिठाया गया है. आम तौर पर देखा जाता है कि सांसद और विधायकों में कुछ स्थानीय समीकरण पर तनातनी हो जाती है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 05 Jul 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष ने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बैठक की. यूपी बीजेपी की नई टीम के पदाधिकारियों के साथ दोनों नेताओं ने संवाद किया. इसके अलावा लखनऊ के होटल ताज में यूपी से बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक की.

सूत्रों ने बताया कि दोनों ही बैठकों में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि मतभेद और गुटबाजी से नेताओं को दूर रहना है. इन बैठकों में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को यह कहा गया कि अभी से पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट जाना है. इसके अलावा यह भी कहा गया कि पार्टी जो भी निर्णय ले, सभी को उसके साथ ही आगे बढ़ना होगा.

जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करें

वहीं दोनों ही बैठकों में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करें. जनता के बीच अधिक से अधिक समय बिताएँ. अपने प्रवास की पूरी रिपोर्ट बनाकर यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल को सौंपे.

लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दे दिया जीत का मंत्र, सांसद-विधायकों को सीधा संदेश

सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी फोकस

यही नहीं पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि की अलग अलग बैठक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी फोकस किया गया है. यह बैठक में यह कहा गया है कि सोशल मीडिया का सही प्रयोग किया जाए, सरकार और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का यह भी एक सशक्त माध्यम है.

चुनाव जीतने पर ध्यान लगाना है, मतभेदों पर नहीं

इन बैठकों की खास बात यह रही है कि एक साथ यूपी बीजेपी के सांसदों और विधायकों को बिठाया गया है. आम तौर पर देखा जाता है कि सांसद और विधायकों में कुछ स्थानीय समीकरण पर तनातनी हो जाती है. शायद यही वजह है कि चुनाव से पहले सांसद और विधायकों को पूरी तरह से यह नसीहत दी गई है कि चुनाव जीतने पर ध्यान लगाना है, मतभेदों पर नहीं.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की. यह मुलाकात लखनऊ में ही योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग हुई है. योगी आदित्यनाथ के साथ भी चुनाव की समीक्षा की गई. 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया. योगी आदित्यनाथ के यहां डिनर कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था.

नितिन नवीन ने यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों से भी होटल ताज में अलग से मुलाकात की. यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पूर्व अध्यक्षों से नितिन नवीन ने ज़मीनी फीडबैक लिया है. यूपी के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी विस्तार से समझा है.

दोनों उप मुख्यमंत्रियों से भी हुई अलग-अलग चर्चा

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के घर भी गए. जहां दोनों ही नेताओं से अलग अलग चाय पर चर्चा की. इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे. यूपी के सियासी जानकारों का यह मानना है कि यह दौरा चुनाव से पहले यूपी के अंदर बीजेपी को एकजुट करना है.

जाहिर है केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक दोनों ही डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी रिश्तों में तल्खी समय समय पर देखने को मिल जाती है. शायद इसी वजह से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष तीनों ही नेताओं के घर अलग अलग पहुंचे. यही नहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी अलग से मुलाकात की और नई टीम और चुनावी तैयारियों पर फीडबैक लिया.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पासी समाज के एक कार्यकर्ता के घर भी गए. दरअसल अवध में पासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है. साल 2024 के चुनाव में यह समाज लगभग लगभग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका था. शायद यही वजह है कि नितिन नवीन अब इस वोट बैंक को बीजेपी के पाले में लाने के लिए सियासी संदेश दे रहे हैं.

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी आग़ाज़ कर दिया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे से चुनाव अभियान का श्री गणेश भी बीजेपी कर चुकी है. अब जल्द ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं के उत्तर प्रदेश के दौरे की रूपरेखा तैयार होगी.

मुरादाबाद में सपा के पूर्व MLA पर FIR, करोड़ों की जमीन के गबन का आरोप

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मतभेद और गुटबाजी से नेताओं को दूर...', मिशन-27 को लेकर नितिन नवीन और बीएल संतोष का खास मैसेज
'मतभेद और गुटबाजी से नेताओं को दूर...', मिशन-27 को लेकर नितिन नवीन और बीएल संतोष का खास मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिशन-27 के लिए बनाई रणनीति, सहयोगी दलों के साथ की अहम बैठक
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिशन-27 के लिए बनाई रणनीति, सहयोगी दलों के साथ की अहम बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में CM धामी के 5 साल पूरे, दमदार नेतृत्व और प्रदेश की राजनीति में रचा नया इतिहास
उत्तराखंड में CM धामी के 5 साल पूरे, दमदार नेतृत्व और प्रदेश की राजनीति में रचा नया इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या होगा? संघ और विहिप पर क्यों टिकी हैं निगाहें
6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या होगा? संघ और विहिप पर क्यों टिकी हैं निगाहें
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Japan PM India Visit: भारत और जापान की करीबी से चीन को लगी मिर्ची! PM ताकाइची के दिल्ली दौरे पर उठाया अजीबो-गरीब मुद्दा
भारत और जापान की करीबी से चीन को लगी मिर्ची! PM ताकाइची के दिल्ली दौरे पर उठाया अजीबो-गरीब मुद्दा
बिहार
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
इंडिया
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20 Date, Time, Venue: कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
Embed widget