लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल

Lucknow Double Decker Bus Accident: बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हो गया. घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

By : शाहनवाज़ | Updated at : 23 Feb 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में सोमवार (23 फरवरी) को एक डबल डेकर बस पलट गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई जिससे ये बड़ा हादसा हो गया. ये डबल डेकर बस लुधियाना से दरभंगा जा रही थी. गोसाईगंज थाने के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया. KGMU के ट्रामा सेंटर में घायलों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है. गंभीर रूप से घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बना कर ट्रामा सेंटर ले जाया गया.

क्रेन से बस को उठाया गया

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. क्रेन से बस को उठा गया और मौके पर एंबुलेंस बुलाई गई. आस पास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए. घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची. 

ड्राइवर ने शराब पी रखी थी- यात्री

एक शख्स ने बताया, "अररिया जाने के लिए मैं सोनीपत से बस में चढ़ा. ड्राइवर ने शराब पी रखी थी. एक शराब की बोतल भी मिली है. मेरी पीठ पर चोट लगी है. पुलिस की टीम घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गई. आधे लोगों को हमने हादसे के बाद बस से निकाला." एक और शख्स ने बताया, "कुछ लोग बचने के लायक नहीं हैं. बस डगमगाने लगी और पांच मिनट के बाद पलट गई."  

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

Published at : 23 Feb 2026 06:38 PM (IST)
UP NEWS Breaking News LUCKNOW NEWS
