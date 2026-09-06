लखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

लखनऊ में शहीद पथ पर शनिवार देर रात गोरखपुर से सूरत जा रही डबल डेकर बस में अचानक भीषण आग लग गई. सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में मेदांता अस्पताल के सामने बस के पिछले हिस्से से टूटने की आवाज आने के बाद आग भड़क उठी. कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.

वहीं बस चालक राहुल पटेल ने खतरे को भांपते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद यात्रियों को एक-एक कर बस से बाहर निकाला गया. बस में कुल 32 यात्री सवार थे. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

राहुल पटेल ने बताया कि वह शनिवार शाम करीब पांच बजे गोरखपुर से बस लेकर सूरत के लिए रवाना हुए थे. शहीद पथ पर मेदांता अस्पताल के सामने पहुंचते ही बस के पीछे के हिस्से से कुछ टूटने की आवाज आई और अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी.

तीन दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग

बस में आग लगने की सूचना मिलते ही पीजीआई फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक डबल डेकर बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी.

मौके पर एडीसीपी साउथ रल्ला पल्ली वसंथ कुमार और एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव भी पहुंचे. एफएसओ पीजीआई मामबड़ चंद गूजर ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई थी. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बस को पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से नहीं बचाया जा सका.

शहीद पथ पर लगा लंबा जाम

बस में आग लगने के बाद शहीद पथ पर चिनहट की ओर से कानपुर रोड जाने वाले मार्ग पर यातायात रोकना पड़ा. आग की लपटों को देखते हुए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कर वाहनों को दूसरे रास्तों से रवाना किया. आग बुझने और क्रेन की मदद से जली हुई बस को सड़क से हटाने के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी. चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला: बस में आग बेहद तेजी से फैली, लेकिन चालक ने समय रहते बस रोककर सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इससे बड़ा हादसा होने से टल गया.