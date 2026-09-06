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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

लखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

बस चालक राहुल पटेल ने खतरे को भांपते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद यात्रियों को एक-एक कर बस से बाहर निकाला गया. बस में कुल 32 यात्री सवार थे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 06 Sep 2026 09:41 AM (IST)
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लखनऊ में शहीद पथ पर शनिवार देर रात गोरखपुर से सूरत जा रही डबल डेकर बस में अचानक भीषण आग लग गई. सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में मेदांता अस्पताल के सामने बस के पिछले हिस्से से टूटने की आवाज आने के बाद आग भड़क उठी. कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.

वहीं बस चालक राहुल पटेल ने खतरे को भांपते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद यात्रियों को एक-एक कर बस से बाहर निकाला गया. बस में कुल 32 यात्री सवार थे. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

राहुल पटेल ने बताया कि वह शनिवार शाम करीब पांच बजे गोरखपुर से बस लेकर सूरत के लिए रवाना हुए थे. शहीद पथ पर मेदांता अस्पताल के सामने पहुंचते ही बस के पीछे के हिस्से से कुछ टूटने की आवाज आई और अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी.

तीन दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग

बस में आग लगने की सूचना मिलते ही पीजीआई फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक डबल डेकर बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी. 

मौके पर एडीसीपी साउथ रल्ला पल्ली वसंथ कुमार और एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव भी पहुंचे. एफएसओ पीजीआई मामबड़ चंद गूजर ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई थी. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बस को पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से नहीं बचाया जा सका.

शहीद पथ पर लगा लंबा जाम

बस में आग लगने के बाद शहीद पथ पर चिनहट की ओर से कानपुर रोड जाने वाले मार्ग पर यातायात रोकना पड़ा. आग की लपटों को देखते हुए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कर वाहनों को दूसरे रास्तों से रवाना किया. आग बुझने और क्रेन की मदद से जली हुई बस को सड़क से हटाने के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी. चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला: बस में आग बेहद तेजी से फैली, लेकिन चालक ने समय रहते बस रोककर सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 06 Sep 2026 09:41 AM (IST)
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