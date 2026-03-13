'ये लोग हवा में उड़ रहे हैं...', एलपीजी सिलेंडर की कमी पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान

ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच देश में बढ़ रहे एलपीजी सिलेंडर की कमी पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकार के सारे लोग हवा में उड़ रहे हैं उन्हें ज़मीन पर उतर हालत देखनी चाहिए कि कितनी लंबी लाइनें लगी हैं. लोगों में डर की स्थिति है और स्वाभाविक भी है.

सपा सांसद ने एलपीजी संकट पर कहा कि "एक तरफ सरकारी सूत्र..और अगर कोई कह रहा है कि एलपीजी की कमी हो रही है. बड़े पैमाने पर..कहीं-कहीं तो मिल ही नहीं रही है. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो रह रहे हैं वो सही नहीं हैं. उन्हें अधिकारियों द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है."

एलपीजी संकट पर सपा सांसद का बयान

राम गोपाल यादव ने कहा कि "असल बात ये है कि ये सब लोग हवा में उड़ रहे है, ज़मीन पर देखें कि क्या स्थिति है? कितनी लाइनें लगी है, क्या हालत है? हर जगह गैस की कमी है.. अगर पुरी साहब कह रहे हैं कि तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा की उनकी बात सही निकले लेकिन, जमीन पर जो स्थिति है वो ये हैं कि हड़बड़ी है, लाइनें लगी हुई हैं.

लोगों को भय है..और भय स्वभाविक है सही है. क्योंकि जहां से क्रूड ऑयल आता है. हमारे यहां ये होता तो है लेकिन, कितना पैदा होता है? इतना थोड़े होता है. हमारी जो खपत है उसका चार-पांच फ़ीसद भी नहीं होता..तो जहां पैदा होता है जहां से निकलता है वहां युद्ध हो रहा है, वहां से आपूर्ति कम हो रही है, तो कोई ये कहे कि कोई कमी नहीं होगी तो ये सच बात नहीं है.

बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में दावा किया था कि देश में गैस का संकट नहीं है. देश के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार हैं वहीं दूसरी तरफ़ ज़मीन पर देखा जाए तो गैस एजेंसी के सामने एलपीजी गैस के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही है. वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है.

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