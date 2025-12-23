मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया. जिसके बाद सीएम ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें उनकी मेहनत का प्रणाम दिया.

सीएम ने किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और ट्रैक्टर पाने वाले किसानों के चेहरे की चमक का जिक्र किया. सीएम योगी बोले कि कोई किसान अपनी मां को तो कोई अपनी पत्नी को ट्रैक्टर में बिठाकर ले जा रहा है.

यहीं किसान की ताकत होती है, सर्दी, गर्मी की परवाह किए बगैर, जब वह पसीना बहाता है और सर्दी को अपनी अस्थियों में समाहित कर ऊर्जा का प्रवाह धरती मां के साथ करता है तो खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलती है.

सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर पुष्पार्चन किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर विधान भवन प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया. साथ ही उन्होंने किसानों, वैज्ञानिकों, एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया. मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ के प्लॉट मे आवंटन प्रक्रिया का बटन दबाकर शुभारंभ किया.

2014 में पहली बार किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत से किसानों ने प्रगति की है. 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब पहली बार किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना. धरती हमारी मां और हम सभी इसके पुत्र हैं, इसलिए पुत्र का दायित्व है कि जब मां बीमार या संकट में हो तो पुत्र उसे संकट से उबारने में योगदान देता है.

पहली बार 2014 में पीएम मोदी ने स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती मां की सेहत के बारे में हर किसी को जागरूक किया था. वहीं अन्नदाता किसानों को भी प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से जोड़ा गया, फिर एक-एक कर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि तक और एमएसपी की गारंटी से लेकर बाजार तक किसानों की सुविधाओं को बढ़ाया गया.

अब किसानों को मिलता है प्रशासन की हर योजना का लाभ

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसानों के मसीहा है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को ‘भारत रत्न’ देकर किसानों का मान बढ़ाया. वहीं लघु व सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण मोचन कार्यक्रम भी लागू किया.

पहले किसान शासन की किसी भी योजना का अंग नहीं था, लेकिन आज किसान को शासन की हर योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है. आज बिचौलिया किसानों की फसल का दाम नहीं तय करता. यदि किसान को बाजार में फसल का अच्छा दाम मिला तो ठीक वरना सरकार उसे खरीदेगी.

यूपी के अंदर धान, गेहूं, चना, सरसों, बाजरा, मक्का आदि फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और लागत कम हुई है. यही किसानों की समृद्धि का आधार है.

देश, गांव व किसान के हितैषी थे चौधरी चरण सिंह

सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह के वक्तव्य का जिक्र किया. वे हमेशा देश, गांव व किसान के हित में काम करते थे. वे कहते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता. ग्रामीण भारत ही असली भारत है. भारत की समृद्धि का मार्ग देश के खेत व खलिहान से होकर गुजरते हैं.

जागरूक जनशक्ति ही सफल लोकतंत्र का आधार है. यूपी सरकार में उन्हें जब मौका मिला तब उन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया. जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया है.

वहीं उन्होंने बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बंद करने के लिए मंडी अधिनियम पारित कराया और पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया. लघु-सीमांत किसानों के साढ़े तीन एकड़ तक के भूखंड को भूराजस्व के भुगतान में छूट भी दिलाई और उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया.

काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरूआत भी की. कृषि व ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया.

यूपी में किसान समृद्धि की तरफ हुआ अग्रसर

सीएम योगी ने कहा कि 1996 से 2017 (21-22 वर्ष) में किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, उससे लगभग 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि 8 वर्ष में किसानों के खाते में डाली गयी है. अभी हाल में ही गन्ना मूल्य का दाम बढ़ाया गया और पेराई सत्र 2025-26 में अगेती गन्ना 400 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है.

सीएम ने कहा कि यूपी में किसान समृद्धि की तरफ अग्रसर हुआ है. किसानों ने नई तकनीक और अच्छी क्वालिटी के बीज पर ध्यान दिया, जिससे कम लागत में अच्छा उत्पादन कर उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन हुआ है.

हमारे मंत्री भी किसान हैं

सीएम योगी ने कहा कि 8 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं. यूपी में इनकी संख्या अब 89 हो गई है और 9 क्लाइमेटिक जोन में इतने कृषि विज्ञान केंद्र किसी ओर राज्य में नहीं हैं. वहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित भी किए जा रहे हैं.

कृषि विभाग में लगातार काम चल रहा है. वहीं हमारी सरकार के मंत्री (सूर्य प्रताप शाही, चौधरी लक्ष्मी नारायण, बलदेव सिंह औलख) किसान हैं और संजय निषाद मत्स्य उत्पादन के लिए कार्य कर रहे हैं.

सीएम ने सरकार के कार्यों को भी गिनाया

सीएम ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में आधुनिक तकनीक पर आधारित सीड पार्क बन रहा है. उत्तम क्वालिटी का बीज किसानों को समय पर मिल जाए और वह समय पर खेती करें तो 30 फीसदी उत्पादन बढ़ सकता है.

बाराबंकी में टिश्यू कल्चर की अत्याधुनिक लैब के लिए 31 एकड़ चिह्नित किया गया है, जो टिश्यू कल्चर (गन्ना, केले, आलू आदि फसलों) के क्षेत्र में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा. सीएम योगी ने पद्मश्री रामसरन वर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों ने जमीन के नीचे आलू व ऊपर टमाटर भी पैदा किया है.

किसान तब समृद्ध होगा, जब उसे तकनीक और समय पर खाद-बीज देंगे

सीएम योगी ने कहा कि शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच में गन्ना किसानों ने एक-एक हजार कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है. सीएम ने कृषि व गन्ना विभाग से कहा कि हर किसानों को वहां ले जाकर तकनीक से अवगत कराया जाए, तब जाकर किसान समृद्ध होगा और उसे तकनीक, समय पर खाद-बीज भी दिए जाएं.

सीएम ने कहा कि कैंसर, किडनी-लीवर और बीमारियों से बचाना है तो उसका एकमात्र साधन प्राकृतिक खेती ही है.

सीएम ने किसान हित के कार्यों को गिनाया, बोले- अब योजनाओं की स्पीड सुस्त नहीं है

सीएम ने किसानों के हित में किए गए कार्य को गिनाया. बोले कि 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े किसानों का ऋण माफ कर दिया है. हर वर्ष सरकार 3600 करोड़ रुपये पावर कॉरपोरेशन को देती हैं.

सहकारिता के माध्यम से संचालित एलडीबी के द्वारा किसानों को साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन भी मिलता था, मगर अब यह छह फीसदी पर मिलेगा. किसान के हित में सरकार सब कुछ करेगी क्योंकि अब योजनाओं की स्पीड सुस्त नहीं रही.

अब किसानों को सुरक्षा की चिंता भी नहीं करनी हैं. सरकार अब किसानों के साथ खड़ी है. चौधरी चरण सिंह की सोच के अनुरूप डबल इंजन सरकार किसानों के हितों के लिए सदा कार्य करेगी.

किसान सम्मान दिवस में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, धर्मपाल सिंह, डॉ. संजय निषाद, अनिल कुमार, दिनेश सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, बलदेव सिंह औलख, गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता समेत भाजपा व रालोद के कई विधायक भी मौजूद रहें.