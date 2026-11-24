उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने जालौन में बड़ा बयान दिया. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि सीएम का चेहरा कमल का फूल होगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार लगातार कमल खिलेगा. 2027 के मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल होगा.

वहीं सपा-कांग्रेस के सीट शेयरिंग को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "कांग्रेस और सपा की खिचड़ी नहीं पकने वाली." सपा पर तंज कसते हुए कहा कि गुंडागर्दी वाली सरकार को जनता ने चार बार देखा. जनता 2027 में भी सपा को नकार देगी और लगातार तीसरी बार भी बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाएगी. गुंडागर्दी करने वाली सपा को इस बार फिर से मात खानी पड़ेगी.

डिप्टी सीएम ने आगे कहा, "अपराधियों-माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण देने वाली सरकार कोई नहीं चाहता." डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने चुनाव लड़ने पर कहा कि 403 विधानसभाओं में किसी भी सीट पर लड़ेंगे." बीजेपी द्वारा 20-20 हजार रुपए दिसंबर में महिलाओं को देने की बात पर डिप्टी सीएम ने कहा, "महिलाओं के सम्मान में बीजेपी हमेशा आगे रही है.

पंजाब में बीजेपी-अकाली दल के गठबंधन पर क्या कहा?

पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हो गया है. इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "इस बार पंजाब में बीजेपी-अकाली दल की जीत होगी. जिस तरह यूपी में कांग्रेस साफ हुई, वैसे ही पंजाब में भी कांग्रेस हारेगी.

बता दें कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गठबंधन का ऐलान किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में गठबंधन की घोषणा की.

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार दोपहर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. यहां वे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले.

कांग्रेस को यूपी में कितनी सीट? अखिलेश यादव बोले- अभी कह पाना मुश्किल है





