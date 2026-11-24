ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सहारनपुर सर्किट हाउस में पुलिस से भारी चूक का मामला सामने आया. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद इस मामले पर विवाद शुरू हो गया.

वहीं अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने कहा, "सुना है सहारनपुर में किसी को गलती से सम्मान दे दिया गया है. इसका मतलब बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हम सोच-समझकर इनको कभी सम्मान नहीं देते, जो हुआ भूल से हुआ. ये कहना तो सम्मान देने के बाद और भी बड़ा अपमान है.

उन्होंने आगे कहा, "दरअसल बीजेपी सरकार से गलती ये हुई कि जो संबंध दबा-छिपा था उसका भंडाफोड़ हो गया है. या फिर ये भी हो सकता है कि इनको सम्मान देकर, अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का अपमान किया जा रहा हो. बात कोई भी हो लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ. दिक्कत ये है कि बीजेपी सरकार अपने द्वारा दिया गया सम्मान कैसे वापस ले. लगता है कि ’कपड़ों से पहचान लेने का दावा करने वालों से इस बार बहुत भारी भूल हो गई है.’

अखिलेश यादव ने साधा निशाना

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "दरअसल ये पहचान की गलती नहीं है, चरखी से संबंध की डोरी खुल जाने की गलती है और ये गलती उस विभाग से हुई है जिससे खुफिया जानकारी भी रखने की उम्मीद की जाती है. जो कुछ आंख के सामने है अगर उसमें ही इनसे इतनी भारी भूल हो रही है तो दबी-छुपी बातों में इनकी हालत कितनी खराब होगी कहने की जरूरत नहीं है."

सपा चीफ ने आगे यह भी कहा, "इसमें तो विपक्ष की भी कोई भूमिका नहीं है कि सरकार तुरंत भ्रामक बयान देकर, बड़ी-बड़ी संगीन धाराओं में 4-5 को निरुद्ध और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए. सच तो ये है कि बीजेपी सरकार ने पुलिस को झूठे मुकदमे, फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में हत्या करने, चुनावी घपलों व वसूली करने के लिए मजबूर करके, पुलिस विभाग को बुरी तरह भ्रष्ट और नाकाम बना दिया है."

अखिलेश यादव ने पुलिस को लेकर क्या कहा?

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, "जनता के सामने ये सवाल है कि नाकाम पुलिस के खिलाफ वो एफआईआर लिखाएं भी तो कहां? यूपी की सरकार और पुलिस विभाग ने तो चुनाव लड़ने से पहले ही इनकी जमानत जब्त कर दी है और बोलती बंद कर दी है. इस ‘सम्मान रूपी अपमान’ के प्रकरण के बाद हैदराबाद तक में बीजेपी के खिलाफ बहुत आक्रोश फैल गया है."

उन्होंने कहा, "इस बहाने से बीजेपी इनकी ये भी बेइज्जती कर रही है कि आपको कोई पहचानता ही नहीं है. सुना है पीछे बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है 'हम थे जिनके सहारे, वो हुए न हमारे.' उप्र पुलिस कह रही है कि इस हास्यास्पद घटना से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री इसलिए हटा दी जाए कि उससे यूपी पुलिस की छवि खराब हो रही है. ऐसे में जनता पूछ रही है कि ‘छवि’ बची ही कहां है जो खराब होगी."

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