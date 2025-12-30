माघ मेले का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, DM को इस वजह से लगाई फटकार

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है. सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य औचक मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे तो वे अधिकारियों पर भड़क उठे. उन्होंने डीएम को मनीष वर्मा को नसीहत देते हुए कहा, “संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के चक्कर में न पड़ो. बाकी साधुओं को भी देखिए.” डिप्टी सीएम के तेवर देख डीएम सकपका गए. जबकि बाकी लोगों की हंसी छूट गयी.

डीएम मनीष वर्मा का सतुआ बाबा का आश्रम में रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था. जबकि डिप्टी सीएम को संगम नोज पर स्नान घाट भी तैयार नहीं मिला. साधू-संतों ने भी उनसे मिलकर व्यवस्थाओं से नाखुशी जताई. उन्होंने इस मामले में लापरवाही न करने की नसीहत दी है.

तैयारियों को देख नाराज थे डिप्टी सीएम

माघ मेले के तैयारियों के निरीक्षण के बाद संगम नोज पर अब तक स्नान घाट तैयार न होने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा नाखुश दिखे. उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों से मेला अधिकारी और डीएम के बारे में पूछा. हालांकि आनन फानन में प्रयागराज जिले के डीएम मनीष कुमार वर्मा मौके पर पहुंच गए. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब अपनी गाड़ी में बैठने लगे तब उन्होंने डीएम मनीष कुमार वर्मा को नसीहत देते हुए कहा, “संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के चक्कर में न पड़ो.” डिप्टी सीएम ने डीएम से जब यह कहा तो आस-पास मौजूद लोगों ने हंसी के ठहाके लगा दिए.

दरअसल बीते बुधवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा का खाक चौक में संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए वीडियो जमकर वायरल हुआ था. ‌ इस वायरल वीडियो की गूंज प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंची और डिप्टी सीएम के कानों में भी पड़ी. यही वजह है कि माघ मेले की तैयारियों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम को डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा के पेंच कसने पड़े.

डीएम को दी नसीहत

डिप्टी सीएम ने डीएम मनीष वर्मा को नसीहत देते हुए कहा, “सतुआ बाबा के शिविर में रोटी बनाना छोड़िए बल्कि उन साधु संतों की ओर भी ध्यान दीजिए जिन्हें अब तक मेले में जमीन और सुविधा नहीं मिली है.” डिप्टी सीएम की फटकार पर डीएम मनीष कुमार वर्मा का चेहरा उतर गया. हालांकि बाद में वह अन्य मातहत अधिकारों के साथ खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते नजर आए. डिप्टी सीएम के जाने के बाद डीएम मनीष कुमार वर्मा ने संगम नोज पर स्नान घाट का निरीक्षण भी किया. ‌उन्होंने डिप्टी सीएम के निर्देश के अनुसार मातहत अधिकारियों को जल्द कार्य पूरे करने के भी निर्देश दिए.