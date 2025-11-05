हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में लड़ पड़े सांसद और पूर्व सांसद, देवेंद्र सिंह बोले- ‘मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं’, वायरल हो गई लड़ाई

कानपुर में लड़ पड़े सांसद और पूर्व सांसद, देवेंद्र सिंह बोले- ‘मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं’, वायरल हो गई लड़ाई

Kanpur News: डीएम सभागार में दिशा बैठक में जनपद के विकास कार्यों, बिजली, सड़क, जल निकासी जैसे आम लोगों के मुद्दों पर चर्च हो रही थी. जिसमें अधिकारियों समेत कई जन प्रतिनिधि भी मौजूद थे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर राजनीतिक अखाड़ा बनते-बनते रह गया. जब यहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) में बीजेपी सांसद देवेन्द्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बाच जमकर तू-तू मैं-मैं और हाथापाई की नौबत आ गयी. जिसे देख अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और दोनों को अलग किया.

इसके बाद मीटिंग आनन-फानन में खत्म कर दी गयी. इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं. वीडियो में सांसद देवेन्द्र सिंह भोले कहते हुए सुनाई दे रहे हैं  कि मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्रीशीटर हूं. तो पूर्व सांसद वारसी ने उन पर फैक्ट्री वसूली के गंभीर आरोप लगाए.विपक्षी नेतओं ने वीडियो शेयर कर भाजपा में गुटबाजी पर सवाल उठाए हैं.

क्या था पूरा मामला ? जब एक दूसरे पर भडके दोनों नेता

बता दें कि डीएम सभागार में दिशा बैठक में जनपद के विकास कार्यों, बिजली, सड़क, जल निकासी जैसे आम लोगों के मुद्दों पर चर्च हो रही थी. जिसमे जिलाधिकारी कपिल सिंह, एसपी श्रद्धांजलि पाण्डेय,समेत कई अधिकारी व जन प्रतिनिधि भी मौजूद थे.

विवाद उस वक़त शुरू हुआ जब पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने अकबरपुर नगर पंचायत में मिर्जा तालाब की जांच को लेकर सवाल उठाए. यही नहीं उन्होंने सांसद देवेन्द्र सिंह भोले पर अधिकारियों पर दबाब डालने का आरोप लगाया साथ ही कहा कि सांसद के लोग फैक्ट्रियों से वसूली कर रहे हैं.

जिस पर सांसद देवेन्द्र सिंह भड़क गए, बोले-वारसी जी को उपचार की जरूरत है. हर चुनाव से पहले वे अफसरों को निशाना बनाते हैं और माहौल खराब करते हैं. अगर गुंडागर्दी की बात है तो मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है. मैं 50 साल से राजनीति में हूं और कानपूर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्रीशीटर हूं. मामला इतना बढ़ा की मारो-मारो और देख लेंगेजैसी आवाजें सभागार में गूंज उठीं.

अधिकारियों ने किया बीचबचाव

दोनों के समर्थकों को बढ़ता देख डीएम और एसपी ने दोनों अलग किया और बैठक स्थगित कर दी. बैठक में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधि भी हैरान रह गए.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वहीँ सांसद देवेन्द्र सिंह भोले ने वारसी पर आरोप लगाया कि वे पार्टी और सांसद का सम्मान नहीं कर रहे. फ़िलहाल इस मामले में अभी बीजेपी नेताओं का बयान नहीं आया है.

Input By : अशोक सिंह
और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 12:05 PM (IST)
Tags :
Devendra Singh Bhole Kanpur Dehat UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुई FIR पर ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुई FIR पर ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुई FIR पर ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुई FIR पर ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल
दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग
नौकरी
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget