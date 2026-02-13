हरदोई में 48 घंटे में हत्या की तीसरी घटना, खेत में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस
Hardoi Woman Murder: हरदोई में 48 घंटे में हत्या की यह तीसरी वारदात हुई है. प्याज बोने गई महिला को अज्ञात हमलावरों ने सिर कुचलकर मार दिया. एसपी ने बताया कि अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.
उत्तर प्रदेश के हरदोई में 48 घंटे में हत्या की तीसरी वारदात हुई है. शाहाबाद थाना क्षेत्र के अमिरता गांव में खेत पर गई एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. महिला प्याज बोने के लिए खेत पर गई थी, जहां अज्ञात हमलावरों ने सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी.
महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात शाहाबाद इलाके की है. यहां अमिरता गांव निवासी श्रीदेवी पत्नी सुरेश अपने दो बच्चों के साथ खेत में प्याज की बुवाई के लिए गई थी. उसके बच्चे वापस खाना लेने आए और जब दुबारा खेत पर गए तो महिला नहीं मिली, जिसके बाद दोनों बच्चे घर गए और सूचना दी. इसके बाद तलाश शुरू हुई.
टूटी चूड़ियां मिलीं, बचने की कोशिश की थी
बताया जाता है कि अकेली पाकर बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. घटनास्थल पर टूटी हुई चूड़ियां मिलने से अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला ने हमलावरों से बचने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उसे बेरहमी से मार डाला. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. कुछ ही देर में सीओ आलोक राज नारायण भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की. एसपी अशोक कुमार मीणा भी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए हैं.
दो टीमें लगाईं, जल्द खुलासे का दावा
एसपी ने बताया कि अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने के लिए एएसपी के नेतृत्व में 2 टीमों को लगाया गया है. तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. यह हरदोई में 48 घंटे में तीसरी हत्या की वारदात है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है. पुलिस को जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़कर जनता में विश्वास बहाल करना होगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL