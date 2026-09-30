हरदोईः SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी, लेखपाल का वीडियो वायरल, जांच शुरू

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से जमीन की पैमाइश के दौरान विवाद का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है. जमीन की पैमाइश के दौरान लेखपाल पर जाति पूछकर एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. हालांकि, एबीपी न्यूज वायरल वीडियो और दावों की पुष्टि नहीं करता है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला जिले के सखौरा गांव से सामने आया है. बताया गया है कि सखौरा गांव में जमीन की पैमाइश (नपाई) के दौरान लेखपाल पर जाति पूछकर एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. वायरल वीडियो और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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लेखपाल पर SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी देने का आरोप

इस संबंध में शिकायतकर्ता गौरव पांडेय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, जमीन की पैमाइश के दौरान लेखपाल आलोक त्रिपाठी ने पहले उनकी जाति पूछी. आरोप है कि दूसरे पक्ष के अनुसूचित जाति से होने की जानकारी मिलने के बाद लेखपाल ने उन्हें एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी.

तहसीलदार को सौंपी गई मामले की जांच

घटना के कथित वीडियो में अधिकारी और ग्रामीण के बीच हुई बातचीत सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. हालांकि, वीडियो का पूरा संदर्भ जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. प्रशासन ने प्रकरण की जांच तहसीलदार को सौंपी है.

'जांच रिपोर्ट के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई'

वहीं, इस मामले पर एसडीएम सदर मयंक कुंडू ने बताया कि जांच रिपोर्ट दो दिन में आने की उम्मीद है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी.

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