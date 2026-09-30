Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरदोईः SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी, लेखपाल का वीडियो वायरल, जांच शुरू

हरदोईः SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी, लेखपाल का वीडियो वायरल, जांच शुरू

हरदोई के सखौरा गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान लेखपाल पर जाति पूछकर एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है. मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी गई.

Written By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई |  Updated at : 30 Sep 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से जमीन की पैमाइश के दौरान विवाद का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है. जमीन की पैमाइश के दौरान लेखपाल पर जाति पूछकर एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. हालांकि, एबीपी न्यूज वायरल वीडियो और दावों की पुष्टि नहीं करता है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला जिले के सखौरा गांव से सामने आया है. बताया गया है कि सखौरा गांव में जमीन की पैमाइश (नपाई) के दौरान लेखपाल पर जाति पूछकर एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. वायरल वीडियो और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स? एक्सपर्ट्स ने खोले राज
UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स? एक्सपर्ट्स ने खोले राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चिंता मत करिए, सरकार हर...', जनता दर्शन में फरियादियों से बोले CM योगी
'चिंता मत करिए, सरकार हर...', जनता दर्शन में फरियादियों से बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से शिक्षा तक, CM योगी ने याद किया महंतद्वय का योगदान
राम मंदिर आंदोलन से शिक्षा तक, CM योगी ने याद किया महंतद्वय का योगदान

'चिंता मत करिए, सरकार हर...', जनता दर्शन में फरियादियों से बोले CM योगी

लेखपाल पर SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी देने का आरोप

इस संबंध में शिकायतकर्ता गौरव पांडेय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, जमीन की पैमाइश के दौरान लेखपाल आलोक त्रिपाठी ने पहले उनकी जाति पूछी. आरोप है कि दूसरे पक्ष के अनुसूचित जाति से होने की जानकारी मिलने के बाद लेखपाल ने उन्हें एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी.

तहसीलदार को सौंपी गई मामले की जांच

घटना के कथित वीडियो में अधिकारी और ग्रामीण के बीच हुई बातचीत सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. हालांकि, वीडियो का पूरा संदर्भ जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. प्रशासन ने प्रकरण की जांच तहसीलदार को सौंपी है.

'जांच रिपोर्ट के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई'

वहीं, इस मामले पर एसडीएम सदर मयंक कुंडू ने बताया कि जांच रिपोर्ट दो दिन में आने की उम्मीद है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी.

धनराज नथवानी पर बसपा के 'आखिरी सांसद' बोले- बहन जी ने...

Published at : 30 Sep 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Hardoi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स? एक्सपर्ट्स ने खोले राज
UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स? एक्सपर्ट्स ने खोले राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चिंता मत करिए, सरकार हर...', जनता दर्शन में फरियादियों से बोले CM योगी
'चिंता मत करिए, सरकार हर...', जनता दर्शन में फरियादियों से बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से शिक्षा तक, CM योगी ने याद किया महंतद्वय का योगदान
राम मंदिर आंदोलन से शिक्षा तक, CM योगी ने याद किया महंतद्वय का योगदान
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
दिल्ली NCR
उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'
उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget