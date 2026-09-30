Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधनराज नथवानी पर बसपा के 'आखिरी सांसद' बोले- बहन जी ने...

धनराज नथवानी पर बसपा के 'आखिरी सांसद' बोले- बहन जी ने...

धनराज नथवानी के सपा से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने पर बसपा सांसद रामजी गौतम ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि उन्हें मायावती पर गर्व है. बसपा प्रमुख ने कभी उद्योगपतियों के इशारे पर काम नहीं किया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Sep 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार घोषित किया. आज (बुधवार, 30 सितंबर) को धनराज नथवानी ने अपना नामांकन भर दिया. इसके बाद से यूपी की सियासत तेज हो गई है. बीजेपी लगातार सपा पर हमलावर है और अब मायावती के इकलौते सांसद रामजी गौतम की भी प्रतिक्रिया आई है.

बसपा सांसद रामजी गौतम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मायावती की तारीफ की और सपा पर तंज कसा. रामजी गौमत ने लिखा कि मायावती ने हमेशा गरीब बहुजन समाज के लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद भेजा. कभी भी उद्योगपतियों के इशारे पर काम नहीं किया, न ही कभी धन्ना सेठों से चंदा लिया. उन्होंने काह कि हमें मायावती पर गर्व है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: कल देहरादून आ रहे सिंगर मासूम शर्मा, कॉन्सर्ट से पहले विरोध
उत्तराखंड: कल देहरादून आ रहे सिंगर मासूम शर्मा, कॉन्सर्ट से पहले विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ नीला ड्रम केस: आया कोर्ट का फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार
मेरठ नीला ड्रम केस: आया कोर्ट का फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुरकाजी: 50,000 के करीब पहुंची BSP, मुस्लिम वोट पर बदला चुनावी खेल, 2027 में क्या होंगे समीकरण?
पुरकाजी: 50,000 के करीब पहुंची BSP, मुस्लिम वोट पर बदला चुनावी खेल, 2027 में क्या होंगे समीकरण?

यह भी पढ़ें: BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास

'हमें बहनजी पर गर्व है'

रामजी गौतम ने लिखा, "मुझे गर्व है कि मैं BSP का कार्यकर्ता हूं और मायावती के निर्देशन में मिशन और मूवमेंट के सिपाही की तरह काम कर रहा हूं. बहनजी ने हमेशा बहुजन समाज के हित के बारे में ही सोचा है और यही कारण रहा है कि जब भी मौका मिला तब गरीब बहुजन समाज के लोगों को राज्यसभा में सांसद और विधान परिषद में एमएलसी बनाने का काम किया. कभी भी उद्योगपतियों के इशारे पर या उद्योगपतियों को राज्यसभा में सांसद बनाकर नहीं भेजा. ना ही कभी धन्ना सेठों से चंदा लिया. हमें बहनजी पर गर्व है."

जानकारी के लिए बता दें कि निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. 16 अक्टूबर को सुबह 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: 'धनपति के नाम का ऐलान तो...', धनराज नथवानी को प्रत्याशी बनाने पर राजभर का सपा पर तंज

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
Read More
Published at : 30 Sep 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
BSP SAMAJWADI PARTY Rajya Sabha Election 2026 Dhanraj Nathwani Ramji Gautam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: कल देहरादून आ रहे सिंगर मासूम शर्मा, कॉन्सर्ट से पहले विरोध
उत्तराखंड: कल देहरादून आ रहे सिंगर मासूम शर्मा, कॉन्सर्ट से पहले विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ नीला ड्रम केस: आया कोर्ट का फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार
मेरठ नीला ड्रम केस: आया कोर्ट का फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुरकाजी: 50,000 के करीब पहुंची BSP, मुस्लिम वोट पर बदला चुनावी खेल, 2027 में क्या होंगे समीकरण?
पुरकाजी: 50,000 के करीब पहुंची BSP, मुस्लिम वोट पर बदला चुनावी खेल, 2027 में क्या होंगे समीकरण?
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'
आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
स्पोर्ट्स
Asian Games: सुनील कुमार ने रचा इतिहास, कुश्ती में लगातार 2 मेडल जीतकर बनाया महारिकॉर्ड
सुनील कुमार ने रचा इतिहास, कुश्ती में लगातार 2 मेडल जीतकर बनाया महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'राहुल को नेता मानने को INDIA गठबंधन नहीं तैयार', शिवराज बोले- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा
INDIA गठबंधन पर शिवराज ने उठाए सवाल, पूछा- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा?
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget