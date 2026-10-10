हापुड़ में भू-माफियाओं पर एक्शन, अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में अवैध प्लाटिंग करने वालों और भू-माफियाओं के खिलाफ हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण पूरी तरह से एक्शन मोड में है. एचपीडीए उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने शुक्रवार को पिलखुवा क्षेत्र में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई.

टीम ने बिना नक्शा और ले-आउट पास कराए काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर लगभग 34,000 वर्ग मीटर भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह जमींदोज कर दिया. प्राधिकरण की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

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तीन अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

पिलखुवा क्षेत्र में एचपीडीए की टीम ने 3 अलग-अलग प्रकरणों में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया. टीम ने सबसे पहले ग्राम खेड़ा सुखसागर उत्सव वाटिका के पास, रेलवे फाटक 85 एसी के निकट इस्लाम, उस्मान, मूलचन्द, मदन और विकास चौधरी द्वारा लगभग 19 हजार वर्ग मीटर में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्रीवॉल, रास्ते व अन्य अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

इसके बाद इसी क्षेत्र में राजेंद्र अग्रवाल, अमरीश त्यागी और चांद द्वारा विकसित की जा रही करीब 5 हजार वर्ग मीटर की अवैध प्लाटिंग को भी प्राधिकरण की जेसीबी ने उखाड़ फेंका. यहां के बाद स्टेलर वाटिका कॉलोनी के बराबर ग्राम डूहरी, पिलखुवा में दिनेश यादव और राजीव द्वारा लगभग 10 हजार वर्ग मीटर में अवैध रूप से विकसित की जा रही प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर निर्माण कार्यों को मिट्टी में मिला दिया.

दो दिन पहले भी सात प्लाटिंग की थीं ध्वस्त

अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एचपीडीए का यह कोई पहला प्रहार नहीं है. अभी हाल ही में दो दिन पूर्व प्राधिकरण ने थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत 7 अलग-अलग प्रकरणों में भारी पुलिस बल के साथ भीषण ध्वस्तीकरण अभियान चलाया था. उस कार्रवाई में फायर स्टेशन के सामने, मेरठ बाईपास, असौड़ा, गोंदी सलाई रोड, जरौठी रोड और गोयना आदि क्षेत्रों में लगभग 44,900 वर्ग मीटर से अधिक अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया था. एचपीडीए प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दी है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति अवैध कॉलोनी काटने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और यह बुलडोजर एक्शन निरंतर जारी रहेगा.

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