हापुड़ में पूर्व मंत्री मदन चौहान पर हमला, SUV सवार बदमाशों ने की फायरिंग, बाल-बाल बची जान

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में देर रात पूर्व राज्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मदन चौहान पर जानलेवा हमला किया गया. हमलावर फॉर्चुनर कार से आए थे जिसके बाद बदमाशों ने पूर्व राज्यमंत्री की कार से सटाकर फायरिंग की, जिसके बाद मौके से फरार हो गए. इस हमले में पूर्व मंत्री की जान बाल-बाल बची. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.



खबर के मुताबिक देर रात पूर्व मंत्री मदन चौहान गढ़मुक्तेश्वर स्थित नेह नीड संस्था के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिसके बाद वो मेरठ रोड स्थित हिरनपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. जैसे ही वह हिरनपुरा गांव में पहुंचे थे लेकिन, वहां पहले से ही यूपी-14 8710 नंबर की फॉर्चूनर कार और दो युवक कार के बाहर खड़े हुए थे.

कार से सटाकर बदमाशों ने मारी गोली

पूर्व मंत्री की कार को देखते ही दोनों युवक ड्राइवर साइड की ओर पहुंचे और उन्होंने पिस्टल निकालकर कार के शीशे से सटाते हुए फायरिंग कर दी. कहा जा रहा है कि इस फायरिंग में पूर्व मंत्री बाल-बाल बच गए. लेकिन, पूर्व मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग होते ही बदमाशों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. जिसके बाद वह मौके से भाग गये.

घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप

मदन चौहान हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रहे है और एक बार समाजवादी सरकार में राज्यमंत्री भी रह चुके हैं. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही एएसपी विनीत भटनागर और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूर्व राज्यमंत्री से घटना की जानकारी ली. पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि फॉर्चुनर कार में सवार दो बदमाशों ने उन पर ड्राइवर साइड से फायरिंग की. हमले में पूर्व मंत्री बाल-बाल बचे हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं. पूर्व मंत्री से घटना के बारे में जानकारी ली गई है और तहरीर लेकर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है.

