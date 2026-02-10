उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत सिटी सोसाइटी में तीन बहनों की खुदकुशी मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही हैं वैसे-वैसे हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं. खासतौर पर लड़कियों के पिता चेतन कुमार के जो बयान सामने आए हैं उसके बाद से ये मामला और संदिग्ध हो गया है. चेतन न अपनी वैवाहिक जिंदगी को लेकर जो जानकारी दी है वो भी सही नहीं है.



चेतन कुमार ने घटना के बाद पुलिस को दी जानकारी में अपनी दो पत्नियां सुजाता और हीना के होने की बात बताई थी और कहा कि पहली पत्नी को बच्चा नहीं होने की वजह से उसने छोटी बहन से दूसरी शादी की थी. तीसरी महिला टीना को उसने साली बताया था लेकिन पुलिस की जांच में ये दावा गलत मिला. चेतन की तीन शादियां थी और टीना उसकी साली नहीं बल्कि तीसरी पत्नी थी.

चेतन कुमार के बयानों से मामला संदिग्ध

तीन पत्नियों में पहली पत्नी से चेतन की एक बेटी और एक बेटा था. दूसरी पत्नी से दो बेटियां और तीसरी पत्नी जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है उससे एक तीन साल की बेटी थी. पुलिस का कहना है कि चेतन के पास भारत सिटी सोसाइटी में तीन कमरों के बेडरूम का फ्लैट था बावजूद इसके पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था. चेतन अपनी तीन पत्नियों और पांच बच्चों के साथ एक ही कमरे में सोता था.

3BHK के घर, एक कमरे में सोते थे 9 लोग

पुलिस पूछताछ में जब ये पूछा गया कि तीनों बच्चियों कमरे से बाहर निकली तो उन्हें क्यों नहीं पता चला, इस पर उसने इसे सामान्य बताया और कहा कि वो अक्सर ऐसा करती थीं. जाँच में इस दावे पर भी विरोधाभास देखने को मिला की उसने दूसरी शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे बच्चा नहीं हुआ था. जबकि बच्चों की उम्र इस बात को खारिज कर देती है.

जानकारी के अनुसार चेतन की पहली शादी 2010 में सुजाता से हुई थी, दूसरी शादी हिना से 2013 में और टीना से तीसरी शादी 2018 में हुई. सुजाता की बड़ी बेटी की उम्र 16 साल है जबकि हिना की दो बेटियां 14 और 12 की थी. इन तीनों बच्चियों ने नौंवी मंजिल से कूदकर जान दी थी. चेतन बार-बार अपना बयान बदल रहा है जिसकी वजह से उसके बयानों पर भरोसा करना मुश्किल है.

2015 में लिव इन पार्टनर ने भी की सुसाइड

जाँच में एक ओर बड़ी बात भी सामने आई है. साल 2015 में चेतन कुमार की लिव इन पार्टनर ने राजेंद्र नगर स्थित एक फ्लैट से कूदकर जान दे दी थी. अब इस एंगल पर पुलिस की जाँच आगे बढ़ गई है. शुरुआती जाँच में पुलिस ये मानकर चल रही है घर का माहौल भी लड़कियों के मानसिक अवसाद की बड़ी वजह हो सकता है. पुलिस तमाम एंगलों को ध्यान में रखते हुए अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है.