हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल से कूदकर महिला ने की आत्महत्या, 8 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल से कूदकर महिला ने की आत्महत्या, 8 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

Greater Noida News In Hindi: नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में स्थित जीएल बजाज कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर शनिवार को एक महिला ने आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Jun 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में स्थित जीएल बजाज कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर शनिवार को एक महिला ने आत्महत्या कर ली. अभी तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती ने करीब आठ माह पहले ही लव मैरिज की थी. एक व्हाट्सएप चैट को लेकर पति-पत्नी के बीच बीते तीन दिनों से विवाद चल रहा था. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जेवर की रहने वाली 19 वर्षीय पारुल चौधरी जीएल बजाज कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में सिक्यूरिटी गार्ड की नौकरी करती थी. शनिवार सुबह पारूल चौधरी ने कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी. हॉस्टल की बिल्डिंग से नीचे गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया.

'एक रुपये से एक करोड़ रुपये...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच काशी विश्वनाथ प्रशासन का दावा

डॉक्टरों ने महिला को किया मृत घोषित

आनन—फानन में आस—पास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अधिकारियों के अलावा फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए है.

आठ महीने पर महिला ने की लव मैरिज

नॉलेज पार्क पुलिस ने बताया कि आठ माह पहले पारुल ने मेरठ के बाफर गांव निवासी सौरभ चौधरी से लव मैरिज की थी. सौरभ चौधरी ग्रेटर नोएडा में ऑटो चलाता है. शादी के बाद दोनों किराए पर कमरा लेकर सूरजपुर में रहने लगे. शादी के बाद दोनों के बीच सबकुछ नॉर्मल चल रहा था.

व्हाट्सअप चैट्स से दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद

बताया गया कि शुक्रवार रात पारुल ने किसी से फोन पर बात की. उसके बाद व्हाट्सएप पर चैट करने लगी. सौरभ चौधरी ने उसकी व्हाट्सएप चैट की तो दोनों के बीच विवाद हो गया. अब वह सुबह के समय हॉस्टल पहुंची. जिसके बाद वह जीएल बजाज कॉलेज के हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई और कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

उत्तराखंड में लागू हुआ देवभूमि फैमिली एक्ट, अब राज्य में हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी

Published at : 14 Jun 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल से कूदकर महिला ने की आत्महत्या, 8 महीने पहले हुई थी लव मैरिज
ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल से कूदकर महिला ने की आत्महत्या, 8 महीने पहले हुई थी लव मैरिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के विकास नगर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या के बाद बवाल, भारी पुलिस बल तैनात
उत्तराखंड के विकास नगर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या के बाद बवाल, भारी पुलिस बल तैनात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फल और सब्जी उत्पादन में यूपी का दबदबा, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर 1
फल और सब्जी उत्पादन में यूपी का दबदबा, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर 1
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक रुपये से एक करोड़ रुपये...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच काशी विश्वनाथ प्रशासन का दावा
'एक रुपये से एक करोड़ रुपये...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच काशी विश्वनाथ प्रशासन का दावा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
होर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर भड़के एस जयशंकर तो मार्को रुबियो ने दिखाई अकड़, कहा- 'अगर US नाकेबंदी तोड़ी तो...'
होर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर भड़के एस जयशंकर तो मार्को रुबियो ने दिखाई अकड़, कहा- 'अगर US नाकेबंदी तोड़ी तो...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की मातोश्री में बैठक
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की बैठक
इंडिया
'पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया RSS चीफ मोहन भागवत का रिएक्शन
'PAK के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया मोहन भागवत का रिएक्शन
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
हेल्थ
Sudden hearing loss Causes : अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget