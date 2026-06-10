ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, 16 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

ग्रेटर नोएडा के कोतवाली बादलपुर क्षेत्र में रेटों मोजो कम्पनी के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई है. आग इतनी भयानक है कि दूर-दूर तक धुएं का काला गुबार देखा जा सकता है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है.

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां स्थित एक नामी कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में अचानक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम में कोल्ड ड्रिंक का भारी मात्रा में भंडारण किया गया था. आग की भयावहता को देखते हुए एक के बाद एक कुल 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. दमकलकर्मी चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग को बुझाने में जुटे हैं. हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने या फंसे होने की खबर नहीं.

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इस पूरी घटना पर जानकारी देते हुए चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास लगातार जारी हैं. CFO प्रदीप कुमार का कहना कि बादलपुर क्षेत्र के एक कोल्ड ड्रिंक वेयरहाउस में आग लगने की सूचना मिली थी. आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया है. आग बुझाने का काम युद्धस्तर पर जारी है. राहत की बात यह है कि इस घटना में अब तक किसी के फंसे होने या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. हम जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू पा लेंगे.

आग लगने के कारणों का अभी नहीं चला पता

फिलहाल प्राथमिकता आग को पूरी तरह से बुझाने और इसे आस-पास के इलाकों में फैलने से रोकने की है. आग लगने के कारणों का अभी साफ पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच बाद में की जाएगी.

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