गोरखपुर: चचेरी बहन की शादी में आई युवती की गला रेतकर हत्या, बाथरूम में मिला शव

गोरखपुर में चचेरी बहन की शादी में आई महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई. घर के बाथरूम में ही उसकी खून से लथपथ लाश मिली. वारदात के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. थोड़ी देर के लिए शादी की रस्मों को रोक दिया गया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वॉयड की टीम ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू की.

बता दें कि 20 साल की शिवानी निषाद की 6 महीने पहले ही देवरिया में शादी हुई थी. मृतका ताऊ की बेटी की शादी के लिए वह शुक्रवार (21 नवंबर) को मायके आई थी. जिस घर में शादी हो रही थी, वहां से महिला का घर 200 मीटर दूर था. जयमाल के बाद रात 2 बजे शिवानी अपने घर चली गई.

बाथरूम में मिली युवती की लाश

शिवानी जब काफी देर तक वापस नहीं आई तो मां उसे तलाशते हुए घर पहुंची. वहां बाथरूम में उसकी लाश पड़ी थी. बेटी का शव देखते ही मां चीख पड़ी. इतने में शादी वाले घर से लोग दौड़कर पहुंचे. घटना रविवार (23 नवंबर) और सोमवार (24 नवंबर) की रात झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर-2 गांव की. जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी करीब 30 किमी है.

एक तरफ शादी की रस्में, दूसरी तरफ हत्या, ऐसे में वारदात किसने की, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. बता दें कि शिवानी की शादी देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव में हुई थी. पति भीम निषाद पेंटिंग का काम करता है.

ताऊ की बेटी की शादी में आई थी

शिवानी के पिता राधेश्याम की 10 साल पहले मौत हो चुकी है. 3 बेटियां और एक बेटे में शिवानी मंझली थी. शादी के बाद से ही शिवानी ससुराल में रह रही थी। रविवार (23 नवंबर) को उसके ताऊ बसंत निषाद की बेटी अमिता की शादी थी. शादी में शामिल होने के लिए वह शुक्रवार (21 नवंबर) को मायके आई थी.

ताऊ का घर उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है. मां नोहरा देवी ने बताया कि रात करीब 2 बजे शिवानी वहां से अपने घर चली आई. उन्हें लगा कि वह कपड़े चेंज करने गई है. काफी देर नहीं आई तो मां उसे तलाशते हुए घर पहुंची. वहां शिवानी को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला.

इसके बाद वह बाथरूम में गईं तो वहां पहले शिवानी का हाथ दिखाई दिया. मां ने अंदर जाकर देखा तो खून से लथपथ लाश पड़ी थी. इस बीच उसकी गर्दन से खून निकल रहा था. इसके बाद शिवानी के पति को कॉल की गई.

घटना पर स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

स्थानीय लोगों ने बताया कि शिवानी की उंगली कटी हुई थी. ऐसे में लग रहा है कि हत्यारे से खुद को बचाने के लिए उसने संघर्ष किया. लोगों के अनुसार बाथरूम में ही खून के निशान बिखरे हुए हैं. हत्या के बाद ताऊ की बेटी की शादी की रस्में रोक दी गईं. जरूरी रस्मों को थोड़ी देर बाद पूरा कराया गया. इसके बाद सुबह बारात विदा कर दी गई.

एसपी नार्थ ज्ञानेंद्रनाथ प्रसाद ने बताया कि भोर में पौने तीन बजे एक लड़के का फोन आया कि उसकी बहन घायल अवस्था में पड़ी है. उसे किसी ने बुरी तरह मार दिया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल भेजा. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है उससे पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.