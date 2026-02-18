हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में चलती ट्रेन में TTE ने की युवती से अश्लीलता, सीट दिलाने के बहाने कैबिन में ले गया था आरोपी

गोरखपुर में चलती ट्रेन में TTE ने की युवती से अश्लीलता, सीट दिलाने के बहाने कैबिन में ले गया था आरोपी

UP News: पीड़िता ने कहा कि वो मऊ से परीक्षा देकर लौट रही थी, जिसके बाद उसने अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन ली थी. लेकिन, भीड़ की वजह से वो टिकट नहीं ले पाई और उसने टीटीई से टिकट बनाने को कहा था.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 18 Feb 2026 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चलती ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में युवती के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है. पीड़िता मऊ से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ी थी लेकिन उसके पास टिकट नहीं था. उससे टीटीई से टिकट बनाने और सीट देने को कहा तो उसने उसे एसी फर्स्ट कैबिन में बिठा दिया और फिर दरवाजा बंद कर अश्लील हरकतें की. रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

ये घटना रविवार 15 फरवरी की है. युवती मऊ में परीक्षा देने गई थी, घर लौटते समय उसने अहमदाबाद-एक्सप्रेस ट्रेन ली थी लेकिन, भीड़ की वजह से टिकट नही ले पाई और एसी फर्स्ट कोच ट्रेन में चढ़ गई. उसने पहले टीटीई राहुल कुमार से बात की और टिकट बनाने को कहा. टीटीई ने टिकट देने के बहाने उसे केबिन बुलाया और फिर दरवाजा बंद कर अश्लील हरकत करने लगा. 

सीट दिलाने के बहाने केबिन में ले गया था आरोपी

ये घटना इंदारा से देवरिया के बीच हुई. पीड़िता ने शोर मचाया और इसकी सूचना 112 पर दी तो आरोपी राहुल देवरिया में ट्रेन से उतर कर फरार हो गया. इस बारे में एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने कहा कि युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया हैं. पीड़िता गोरखपुर में किराए पर रहकर भर्ती की तैयारी कर रही है. वह एनसीसी का 'सी' सर्टिफिकेट परीक्षा देने मऊ गई थी. 

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज

युवती को उम्मीद थी कि बिना टिकट होने पर नियम के अनुसार उससे जुर्माना लेकर सीट दे दी जाएगी. लेकिन, आरोपी ने पहले उसे सीट दिलाने का भरोसा दिया और एसी प्रथम श्रेणी के कोच में अपने केबिन में ले गया जहां उसने ये वारदात की. युवती ने विरोध किया तो उस पर बिना टिकट का मामला बनाकर कार्रवाई की धमकी दी. 

एसपी जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है. मामला बाद में देवरिया ट्रांसफर कर दिया गया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है. पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 18 Feb 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Ahmedabad-Gorakhpur Express Train
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में चलती ट्रेन में TTE ने की युवती से अश्लीलता, सीट दिलाने के बहाने कैबिन में ले गया था आरोपी
गोरखपुर में चलती ट्रेन में TTE ने की युवती से अश्लीलता, सीट दिलाने के बहाने कैबिन में ले गया था आरोपी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: छुट्टी पर घर आए जांबाज फौजी की संदिग्ध हालात में मौत, छत पर मिला शव
बस्ती: छुट्टी पर घर आए जांबाज फौजी की संदिग्ध हालात में मौत, छत पर मिला शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: थाने में नहीं सुनी गई फरियाद, अपमान से टूटी युवती ने दी जान
फतेहपुर: थाने में नहीं सुनी गई फरियाद, अपमान से टूटी युवती ने दी जान
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
इंडिया
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
Parenting
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
जनरल नॉलेज
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
ट्रैवल
Gokyo Lakes: नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget