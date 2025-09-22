हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: रेलवे ने रेल नीर के दाम में की 1 रुपये की कटौती, मुसाफिरों को कितना मिला फायदा? जानें हकीकत

Gorakhpur News: रेलवे ने रेल नीर के दाम में की 1 रुपये की कटौती, मुसाफिरों को कितना मिला फायदा? जानें हकीकत

UP: रेलवे ने रेल नीर के दामों में 1 रुपये की कटौती की है. अब 15 वाली पानी की बोतल 14 रुपये में और 10 वाली पानी की बोतल 9 रुपये में मिलेगी. हालांकि यात्रियों ने कहा कि वेंडर 20 रुपये वसूल रहे हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 22 Sep 2025 05:43 PM (IST)

नवरात्रि के पहले दिन आमजन और व्‍यापारियों को राहत देने वाला जीएसटी 2.0 प्रभावी हो गया है. वहीं रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर 22 सितंबर से ही रेल नीर के दामों को घटा दिया है. अब एक लीटर रेल नीर 15 रुपये की जगह 14 रुपये और आधा लीटर 10 रुपये की बजाय 9 रुपये में मिलेगा.

इससे जहां यात्रियों को सुविधा होगी, तो वहीं उनकी बचत भी होगी. हालांकि पहले दिन ही ट्रेन और प्‍लेटफार्म पर यात्रियों ही नहीं टीटीई को भी रेल नीर 14 रुपये में मिल पाना दूर की खीर हो गई है. एक रुपये के लिए घमासान मचा हुआ है. रेलवे प्‍लेटफार्म पर कई वेंडर्स तो रेट कम करके रेल नीर बेच रहे हैं. तो वहीं रेलवे के कैंटीन में ही वेंडर 15 रुपये से कम में रेल नीर की एक बोतल देने को तैयार नहीं है. गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने रेल नीर के दाम में कटौती पर प्रतिक्रिया दी.

वेंडर ने रेल नीर के वसूले 20 रुपये

ट्रेन और प्‍लेटफार्म में भी यात्रियों ने फुटकर को लेकर समस्‍या बताई है. इसके साथ ही कई यात्रियों ने बताया कि उनसे ट्रेन में आईआरसीटीसी के वेंडर ने ही दिल्‍ली से गोरखपुर आने के दौरान 14 या 15 रुपये नहीं बल्कि 20 रुपये ले लिए हैं. उनकी मनमानी के आगे चलती ट्रेन में प्‍यास लगी हो, तो मजबूर यात्री भला क्‍या करते. 20 रुपये देकर पानी खरीदना पड़ा.

वहीं कुछ यात्रियों ने कहा कि रेल नीर के दाम कम होने से काफी राहत मिलेगी. तो वहीं कई या‍त्रियों ने आनलाइन पेमेंट में नेटवर्क की दिक्‍कत होने पर परेशानी और गरीब तबके के लोगों को परेशानी होने की बात कही. हालांकि नेपाल से इंडिया आने वाले एक यात्री ने तो पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनका डंका भारत-नेपाल नहीं पूरे विश्‍व में बज रहा है.

टीटीई को ही नहीं मिली 14 रुपये में पानी बोतल

हालांकि इसी ट्रेन में ड्यूटी कर रहे टीटीई एचएस अमानी ने जब गोरखपुर के प्‍लेटफार्म नंबर दो पर रेलवे के वेटिंग रूम के अंदर और बाहर की ओर से सर्विस देने वाले कैंटीन पर पानी लेने पहुंचे, तो कर्मचारी ने 14 रुपये में पानी देने से साफ मना कर दिया. उसने अपने रजिस्‍टर को उठाकर दिखाया और कहा कि 430 बोतल पानी पड़ा हुआ है. ये बिक जाएगा, तभी वो 14 रुपये में पानी देगे. आखिरकार टीटीई को भी 15 रुपये देकर पानी लेना पड़ा. 

वेंडर छोटेलाल ने साफ कहा कि वो मनमानी नहीं कर रहे हैं. कई अन्‍य यात्रियों को भी एक लीटर पानी के लिए 15 रुपये भुगतान करना पड़ा. हालांकि ठीक इसके आगे एक वेंडर रोहित सोनकर ने बाकायदा बोर्ड पर 15 रुपये की जगह 14 रुपये में एक लीटर पानी का स्‍टीकर चस्‍पा कर बताया कि उनके पास काफी फुटकर रहते हैं. कोई समस्‍या नहीं है. वे 14 रुपये में ही पानी की बिक्री कर रहे हैं.

Published at : 22 Sep 2025 05:37 PM (IST)
