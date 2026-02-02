गाजीपुर के विकास भवन में मतदाताओं की भीड़, मैपिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच रहे वोटर

एसआईआर के प्रथम फेज में गाजीपुर में करीब 1,40,000 मतदाताओं को अनमैप्ड होने के कारण उन्हें निर्वाचन विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस में 80% से ऊपर महिलाएं शामिल है, जिनके माता-पिता के नाम से मिलान न होने के कारण उन्हें नोटिस भेजा गया है.



बताया गया कि इस नोटिस के जवाब में मतदाताओं को अपने प्रमाण पत्र के साथ ही अन्य डॉक्यूमेंट लगाकर जमा करने होंगे. इसे लेकर अब महिला मतदाताओं के साथ ही उनके परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके लिए अब मतदाताओं को अपने गांव से विकास भवन या फिर तहसील तक का चक्कर काटना पड़ रहा है.

लंबी-लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी कर रहे इंतजार

इसके बाद लंबी-लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर AERO की तरफ से उनकी ऑनलाइन मैपिंग किया जा रहा है, इसके बाद मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण हो रही है. यही वजह है कि इन दिनों गाजीपुर के विकास भवन में काफी भीड़ देखने को मिल रही है.

'जिन मतदाताओं की नहीं हुई मैपिंग उन्हें मिला नोटिस'

अतिरिक्त AERO सच्चिदानंद तिवारी ने बताया कि अंतिम ड्राफ्ट जो 6 जनवरी को प्रकाशित हुआ था. उसमें जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई थी, उन सभी को निर्वाचन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. उनकी सुनवाई की प्रक्रिया में उनके द्वारा डॉक्यूमेंट देने पर उनकी सुनवाई कर उनकी मैपिंग की जा रही है.

'मैपिंग में तीन कैटेगरी में रखे गए मतदाता'

उन्होंने बताया कि इसमें तीन कैटेगरी के मतदाता है जिसमें एक 1987 से पहले के जन्म तिथि वाले दूसरे 1987 से 2004 के बीच वाले और फिर तीसरे 2004 के बाद वाले मतदाता है. ऐसे में 1987 के पहले वाले अपने 2003 की मतदाता सूची और अपना डॉक्यूमेंट देकर अपना मैपिंग कर सकते हैं. वहीं, 1987 से 2004 के बीच वालों का दो डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, जबकि 2004 के बाद वाले के लिए पिता एवं स्वयं का डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है. फिर मैपिंग की जा रही है.

'डॉक्यूमेंट सही न होने की वजह से हो रही दिक्कत'

इस दौरान उन्होंने बताया कि जो भी मतदाता मैपिंग के लिए आ रहे हैं, वह अपने सही से डॉक्यूमेंट नहीं लाने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहा है उनको उपस्थित मानकर विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी मैपिंग किया जा रहा है. इसको लेकर आगे आयोग का जैसा निर्देश होगा, उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी.