जन्मदिन पर बृजभूषण शरण सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन, गिफ्ट में मिला 2.5 करोड़ का घोड़ा
UP News: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर हरियाणा से ढाई करोड़ का घोड़ा गिफ्ट किया गया. राष्ट्र कथा के दौरान सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने कहा 'दबदबा था है दबदबा रहेगा'.
'मुझको जनता ने अभी रिटायर नहीं किया'
बृजभूषण शरण सिंह ने बीती दोनों इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि, "मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, मुझको मेरी जनता ने रिटायर नहीं किया है, मैं 2029 का चुनाव लड़ूंगा और जब भी जिस भी लोकसभा सीट से लडूंगा वहां से 6 महीने पहले जनता खुद जुलूस निकालना शुरू कर देगी."
'दबदबा था और दबदबा रहेगा'
राष्ट्र कथा में 8 दिन तक सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने आठ दिनों तक कथा सुनाई आज बृजभूषण शरण सिंह के पैतृक निवास विश्नोहरपुर से हेलीकॉप्टर से सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज मथुरा के लिए रवाना हो गए. मथुरा रवाना होने से पहले बृजभूषण सिंह के सांसद बेटे चरण भूषण सिंह के शूटिंग रेंज में जाकर रितेश्वर जी महाराज ने निशानेबाजी की. रितेश्वर जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दबदबा का मतलब क्या होता है, गरीबों का साथ देना और दबदबा था और दबदबा रहेगा.
