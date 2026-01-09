जन्मदिन पर बृजभूषण शरण सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन, गिफ्ट में मिला 2.5 करोड़ का घोड़ा

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज लोक सभा सीट से पूर्व बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने जन्मदिन से पूर्व राष्ट्र कथा का आयोजन कर जहां लोगों को जोड़ने का काम किया. तो वहीं कहीं ना कहीं 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी शक्ति प्रदर्शन कर बड़ा सियासी संदेश दिया है. दरअसल, बीते 8 जनवरी को बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन मनाया गया, जहां पर सैकड़ों गाड़ी का काफिला निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया. वहीं, बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन पर हरियाणा से ढाई करोड़ का घोड़ा गिफ्ट किया गया, जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले भी हरियाणा से लगभग डेढ़ करोड़ का घोड़ा गिफ्ट किया गया था. फिलहाल, बृजभूषण शरण ने ढाई करोड़ का घोड़े गिफ्ट करने की बात को लेकर कहा कि अभी मैं घोड़ा देखा नहीं है.

'मुझको जनता ने अभी रिटायर नहीं किया'

बृजभूषण शरण सिंह ने बीती दोनों इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि, "मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, मुझको मेरी जनता ने रिटायर नहीं किया है, मैं 2029 का चुनाव लड़ूंगा और जब भी जिस भी लोकसभा सीट से लडूंगा वहां से 6 महीने पहले जनता खुद जुलूस निकालना शुरू कर देगी."

'दबदबा था और दबदबा रहेगा'

राष्ट्र कथा में 8 दिन तक सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने आठ दिनों तक कथा सुनाई आज बृजभूषण शरण सिंह के पैतृक निवास विश्नोहरपुर से हेलीकॉप्टर से सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज मथुरा के लिए रवाना हो गए. मथुरा रवाना होने से पहले बृजभूषण सिंह के सांसद बेटे चरण भूषण सिंह के शूटिंग रेंज में जाकर रितेश्वर जी महाराज ने निशानेबाजी की. रितेश्वर जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दबदबा का मतलब क्या होता है, गरीबों का साथ देना और दबदबा था और दबदबा रहेगा.

ये भी पढ़ें: सरधना का कपसाड़ गांव बना छावनी, एक आंगन में दिखे सियासी विरोधी- संगीत सोम और अतुल प्रधान