हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

UP News: फिरोजाबाद के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर यात्री बस में टायर फटने के बाद आग लग गई, हालांकि, गमीनत यह रही कि यात्रियों ने समय रहते बस से कूद अपनी जान बचा ली.

By : रंजीत गुप्ता | Updated at : 24 Dec 2025 08:24 AM (IST)
यूपी के फिरोजाबाद से सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (Agra-Lucknow Expressway) पर दौड़ती हुई बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह कूद अपनी जान बचाई है. बताया गया है कि यह बस राजस्थान के अजमेर शरीफ से नेपाल जा रही थी.

इस घटना को लेकर सिरसागंज के क्षेत्राधिकारी अनिवेश कुमार सिंह ने बताया कि फिरोजाबाद जनपद क्षेत्र के माइल स्टोन संख्या 76 कठफोरी कट पर डबल डेकर बस में टायर फटने के बाद अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, घटना के दौरान बस में सवार यात्रियों कूद अपनी जान बचाई.

टायर फटने के बाद बस से उठने लगी चिंगारी

पुलिस के मुताबिक पहले बस का पीछे वाला टायर अचानक फट गया और दौड़ती हुई बस से चिंगारी उठने लगी है चिंगारी देखते ही देखते भड़क उठी और और बस के निचले हिस्से में जबरदस्त आग जलने लगी देखते ही देखते बस में चीख पुकार मच गई. ड्राइवर ने बस को किनारे खड़ा कर दिया बस के खड़े होते ही बस में सवार यात्री खिड़कियों से बस के बाहर कूदने लगे. यात्रियों के निकलते ही बस आग का गोला बन गई.

बच्चों सहित में बस में सवार थे 56 यात्री

बताया जा रहा है कि यह बस राजस्थान के अजमेर शरीफ से नेपाल को जा रही थी, बस में 12 बच्चों सहित कुल 56 यात्री सवार थे. हालांकि, गनीमत यह रही कि सभी यात्रियों समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया है, बस के डिग्गी में रखा यात्रियों का सामान जल गया है, कुछ सामान बाहर निकल गया है.

फिरोजाबाद के अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर जनपद के शिकोहाबाद और सिरसागंज फायर स्टेशन की गाड़ियों के साथ-साथ मैनपुरी के करहल से भी फायर टेंडर्स को बुलाया गया, लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

यात्रियों को दूसरी बस से किया गया रवाना

सिरसागंज के क्षेत्राधिकार अन्वेष कुमार सिंह के मुताबिक यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए शिकोहाबाद डिपो के आम को सूचित कर बस का प्रबंध किया गया है. सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित रवाना कर दिया गया है.

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Published at : 24 Dec 2025 08:24 AM (IST)
UP NEWS Firozabad News
