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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर में बाढ़ से निपटने की तैयारी, DM की मौजूदगी में NDRF-SDRF ने किया रेस्क्यू मॉक ड्रिल

फतेहपुर में बाढ़ से निपटने की तैयारी, DM की मौजूदगी में NDRF-SDRF ने किया रेस्क्यू मॉक ड्रिल

Fatehpur News In Hindi: जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शुद्ध भोजन, पेयजल, दवाइयों और पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें भी सुनाई.

By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Jun 2026 10:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश  के फ़तेहपुर जिले के मलवा विकास खंड के अभयपुर के मजरों में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने गुरुवार को पूर्वाभ्यास किया. बिंदकी फार्म में पहुंची जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के साथ जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड, जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ,स्वास्थ्य,शिक्षा,खाद्य रसद,राजस्व विभाग के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल कर राहत-बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया.

ड्रिल के दौरान एक घर में 6 लोगों के फंसने की स्थिति बनाई गई.टीमों ने अस्थाई शिविर बनाकर नाव संचालन, लाइफ जैकेट और रस्सियों के सहारे डूबते लोगों को निकालने, बाढ़ में फंसे मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और घायलों को प्राथमिक उपचार देकर मेडिकल टीम को सौंपने का अभ्यास किया.

बाढ़ पीड़ितों को भोजन-दवा सुनिश्चित कराने के निर्देश 

जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शुद्ध भोजन, पेयजल, दवाइयों और पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.उन्होंने अधिकारियों को राहत सामग्री का पर्याप्त भंडारण और समय से वितरण के निर्देश दिए.जानवरों का टीकाकरण बाढ़ आने से पहले कराने और कैंप में ही बच्चों की पढ़ाई जारी रखने को कहा ताकि शिक्षा बाधित न हो.

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2 घंटे चली ड्रिल के बाद ग्रामीणों से संवाद में बिंदकी फार्म गांव के लोगों ने गंगा और पांडू नदी के कटान की समस्या रखी.ग्रामीणों ने आवासीय पट्टे, कटान रोकने के लिए बालू की बोरियां, सड़क पर पानी भरने से रोकने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की.

फसल बीमा को लेकर ग्रामीणों की शिकायत 

फसल बीमा को लेकर लोगों ने बताया कि जिनकी जमीन नहीं  है या कम है.उनको ज्यादा पैसे दिए गए और जिनकी जमीन है उनको कम पैसे मिले. जो वास्तविक पीड़ित है उनको हजार दो हजार देकर निपटाया गया,जिसकी जांच के लिए डीएम ने निर्देशित किया.

मौके पर जिला अग्निशमन अधिकारी जसवीर सिंह, जिला वन अधिकारी, बिंदकी उपजिलाधिकारी प्रदीप रमन, तहसीलदार अचलेश सिंह, बीएसए सहित राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

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Published at : 11 Jun 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
Mock Drill UP NEWS Fatehpur News
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