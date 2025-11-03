एटा में दर्दनाक हादसा, खौलते पानी की बाल्टी में गिरा ढाई साल का मासूम, झुलसने से हुई मौत

उत्तर प्रदेश के एटा में बेहद दर्दनाक हादसा हो गया है. जहां एक ढाई साल का मासूम खेत समय अचानक खौलते हुए पानी की बाल्टी में गिर गया. बच्चे को आनन फ़ानन में एटा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे घर में चीख पुकार मच गई. मां के रो-रोकर बुरा हाल है.

ख़बर के मुताबिक एटा जिले में कोतवाली देहात क्षेत्र के बिजौली गांव में ये हादसा हुआ है. पुलिस ने इस बार में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे की मौत गर्म पानी की बाल्टी में गिरने की वजह से हुई है.

खेलते समय बाल्टी में गिरा मासूम

थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात जितेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि ढाई साल की आयुष घर के अंदर बिस्तर पर खेल रहा था, बिस्तर के पास ही बच्चे के मां ने कपड़े धोने के लिए गर्म पानी से भरी बालटी रख दी. इस बीच मां की नजर थोड़ी से बच्चे से हटी, तभी बच्चा अचानक बिस्तर के किनारे आ गया और खेलते हुए सीधा बाल्टी में जा गिरा और गंभीर रूप से झुलस गया.

बच्चे के चिल्लाने की आवास सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो बच्चे की हालत देख उनकी चीख निकल गई. जिसे बाद परिजन तुरंत बच्चे को एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की पहचान मुकेश के पुत्र आयुष के रूप में हुई है.

इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मां बार-बार बेसुध हो रही है. पूरे गाँव में मातम पसर गया है, आसपास के लोग और रिश्तेदार अपनी संवेदना देने घर पहुंच रहे हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिजनों ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है. जिसके बाद वो उसे अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए. पुलिस आगे कि विधिक कार्रवाई में जुट गई है.