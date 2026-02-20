हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'स्पीकर के साथ कोई फोटो खिंचवा ले तो...' राहुल गांधी को धमकी देने वाले आरोपी पर बोली BJP

Rahul Gandhi Threat: राहुल गांधी को करणी सेना के संभागीय प्रभारी ने गोली मारने की धमकी दी. इस पर बीजेपी सासंद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी बहुत सारे गलत बयान देते रहते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Feb 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राज सिंह आमेर को हिरासत में ले लिया था. ऐसे में आरोपी ने खुद को कोटा में करणी सेना का संभागी प्रभारी बताया है. 

राहुल गांधी को धमकी के मामले में अब सियासत तेजी से गरमा गई है. इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं.  वहीं बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोपी को लेकर कहा कि राहुल गांधी बहुत सारे गलत बयान देते रहते हैं. किसी ने स्पीकर के साथ कोई फोटो खिंचवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं वो हमारा नेता है.

बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने क्या कहा?

राहुल गांधी को धमकी वाले मामले पर बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है. इनको सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, जबकि वो इधर-उधर की बयानबाजी करते रहते हैं. ऐसे तो वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे.

राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी पर कहा

राहुल गांधी की पेशी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला न्यायालय में है. उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं. लेकिन जिस तरह से उल्टी-सीधी बयानबाजी करते रहते हैं. उस से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे.

राहुल गांधी को धमकी देने वाला हिरासत में लिया

राजस्थान के कोटा में करणी सेना से जुड़े एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देता नजर आ रहा है. 

वीडियो सामने आते ही अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू कर दी. कोटा पुलिस ने राजा अमेरा नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है. उस पर आरोप है कि उसने वीडियो में कांग्रेस सांसदों और राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी.

आरोपी ने हिरासत में आने के बाद क्या कहा?

राजा अमेरा ने कहा कि उसे इस वायरल वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उसने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने उसके नाम से एक फर्जी आईडी बनाकर उसके खिलाफ साजिश रची है. खुद को ‘सनातनी हिंदू’ बताते हुए उसने कहा कि वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है. 

पुलिस का कहना है कि उन्हें जो वीडियो मिला है, उसमें करणी सेना से जुड़ा होने का दावा करने वाला युवक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में हुई एक घटना का भी जिक्र कर रहा है. मामले की जांच जारी है. वीडियो के आधार पर अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. 

Published at : 20 Feb 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAHUL GANDHI Shashank Mani Tripathi Deoria News
