उत्तराखंड के राज्यकर्मियों और पेंशनरों को धामी सरकार ने दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मियों और पेंशनरों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी अधिकारिक बयान के बाद कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है.

शनिवार रात जारी आदेश के मुताबिक ये बढ़ोत्तरी तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी. दिवाली पर कमर्चारियों ने इस तोहफे के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद किया है.

किन्हें मिलेगा लाभ और कब से प्रभावी

इस फैसले से राज्य सरकार के डेढ़ लाख कर्मचारी और 80 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे. डीए में 3% की बढ़ोत्तरी एक अक्टूबर से प्रभाती है और इस महीने की सैलरी और पेंशन के साथ ही दी जाएगी. इसमें स्थानीय निकाय जैसे-नगर निगम, नगर पालिका और राज्य सरकार के पीएसयू में शामिल कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इससे कर्मियों की सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी होगी.

कर्मचारियों में खुशी की लहर

दिवाली से पहले सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है. कमर्चारी संगठनों ने धन्यवाद जताया है. उत्तराखंड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय है. वहीँ पेंशनरों के लिए यह बढ़ोतरी उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी, खासकर जब रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इस फैसले से राज्य सरकार पर 200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

केंद्रीय कर्मियों को जुलाई में मिला था लाभ

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में अपने कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार का यह फैसला राज्य कर्मचारियों के लिए संतोषजनक माना जा रहा है. कर्मचारी संगठन लम्बे समय से डीए और वेतन बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे. जिसके बाद धामी सरकार ने शनिवार रात बड़ा फैसला लिया.और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं.